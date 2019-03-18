北京：堅持首善標準，做實政治監督

中評社北京3月18日電／北京在日常監督、長期監督上積極探索創新 堅持首善標準 做實政治監督



“必須以政治監督為統領；必須把紀律和監督挺在前面；必須協調銜接四個監督；必須一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。”十九屆中央紀委三次全會後，北京市紀委監委在日常監督、長期監督上探索創新，審議通過《做實做細監督職責 加強四個監督協調銜接 高質量推動監督工作的意見》，明確了“四個必須”的基本原則，把政治監督貫穿於監督全過程。



“首都無小事，事事連政治。”北京市各級紀檢監察機關堅定履行“兩個維護”政治責任，堅持首善標準，探索強化監督職能，特別是把日常監督實實在在地做起來、做到位，使政治監督更加聚焦、更加精准、更加有力，彰顯首都特色和首善標準。



對黨中央交付北京的政治任務進行全程監督



春節後上班第一天，在冬奧監察專員辦公室的白板前，工作人員對照2月份18項監督工作重點任務分工圖，逐一梳理工作事項，明確責任人和完成時限。



“冬奧會場館和基礎設施建設進入關鍵一年，各項工程都要圍繞測試賽要求，倒排工期，確保按時完工。我們冬奧監督工作也要跟上節奏，根據冬奧籌辦任務推進情況，及時調整、深入監督。像這樣的任務分工圖，每月都要更新，每一項工作都要及時完成。”冬奧監察專員辦工作人員楊磊介紹。



為落實中央紀委國家監委和北京市委部署要求，2018年8月，北京市監委向北京冬奧組委派出監察專員，成立冬奧監察專員辦，專門負責冬奧監督工作。這既是貫徹習近平總書記“廉潔辦奧”重要批示精神的具體舉措，又是北京市深化監察體制改革的創新之舉。