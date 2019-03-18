效率提高：港企斥千萬購倉儲機器人

李金會 中評社香港3月18日電／目前機器人正在影響和改變許多行業，其中一些物流行業也加大引入機器人。位於屯門的藍雲倉科技有限公司執行董事李金會告訴香港文匯報記者，他們計劃今年斥資千萬港元，從廣州購買40台倉儲機器人，可以大幅提高效率，節省20位人手。



40機器人節省20位人手



李金會表示，公司於2013年創辦，為內地出口和國外進口至內地企業提供物流倉儲和配送服務。他們在屯門租有7萬方呎倉庫，但香港租金貴人工成本高，他們只有做高附加值服務才可以維持發展，公司與京東、阿里巴巴等合作，做電子等高科技產品的倉儲和配送，每天經香港機場空運貨物數十噸。為了提高物流效率和降低成本，他們正計劃從廣州一家企業進口40台機器人，加上相關係統，預計要斥資近千萬港元。該機器人馱貨架已分揀的貨物沿軌道自動運至打包和配送處，從而大幅降本增效，他們因此可節省20人成本，三年20人成本可抵得上那批機器人成本，感覺挺划算的。他們開發倉儲平台可以讓客戶實時知道自己商品數據和配送進度。



李金會又稱，因大量香港和內地企業赴越南建廠，而越南物流業不發達，為他們帶來機遇，公司擬在越南建類似的倉儲配送中心，並且可以減低中美貿易戰帶來的困擾和影響。



“五流合一”節省成本



從事物流科技研發的香港與內地合資企業銳特信息技術高級副總裁伍惠忠表示，公司作為內地領先的智慧供應鏈解決方案服務商，通過借助雲計算、大數據及人工智能等信息技術，為企業提供智能化、智慧化、一體化供應鏈混合雲解決方案。他們研發的技術為宇通深藍動力工廠實施了生產自動化項目，實現生產自動供料、自動打包、自動碼盤及自動上架等智能化管理，通過管理控制系統高效分析工廠的物料庫存需求及成品下線預測，實現工廠透明化管理。他們還為文寶公司提供供應鏈協同平台，打通其生態鏈中企業線上線下各環節，將商流、物流、資金流、數據流、信用流“五流合一”。伍惠忠表示，物流與信息科技結合正在大幅提高物流、倉儲和配送等效率，節省了許多成本。來源：香港文匯報