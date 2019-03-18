新西蘭承諾從嚴控槍將禁售半自動步槍

新西蘭總理阿德恩宣布將控槍（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／新西蘭南島克賴斯特徹奇惡性槍擊事件推高從嚴控槍的呼聲，總理傑辛達·阿德恩16日承諾，將修改現行槍支管理法律，禁止買賣半自動步槍。



阿德恩16日證實，槍擊案主要嫌疑人布倫頓·塔蘭特使用5件武器行凶，包括兩支半自動武器、兩支霰彈槍和一把手槍。



她說，一些武器似乎經過改裝，殺傷力更大，“這是我們將來修改法律所要解決的問題之一”。



路透社報道，嫌疑人使用的半自動步槍在新西蘭可以合法買賣，但需要註冊；同樣的槍支在鄰國澳大利亞在禁止之列。



阿德恩說，塔蘭特有“A類”持槍證，所用武器都經由合法渠道購得。英國《衛報》報道，“A類”是新西蘭等級最低的持槍證，但憑這張“入門證”，持證人就能買到包括半自動步槍在內的2000多種武器，管理寬鬆程度可見一斑。



另外，與澳大利亞不同，新西蘭現行槍支管理法律只要求持槍人有持槍證，不要求他們註冊擁有的所有武器。



澳大利亞控槍專家菲利普·阿爾珀斯說，這項政策增加槍支管控難度，新西蘭政府根本不知道民間到底有多少件槍械。



阿爾珀斯估計，新西蘭人口不足500萬，所擁有的槍支大約150萬件。



路透社報道，新西蘭現行槍支管理法律1992年以後沒有修改過。由於治安良好，凶殺率低，新西蘭警察通常不佩帶槍支。警方說，全國2018年發生48起凶殺案，創40年來新低。



