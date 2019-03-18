中央紀委國家監委機關傳達學習全國兩會精神

中評社北京3月18日電／3月16日，中央紀委國家監委機關召開會議傳達學習全國兩會精神。受中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際委托，中共中央政治局委員、中央紀委副書記、國家監委主任楊曉渡主持會議並講話，強調各級紀檢監察機關要不斷增強“四個意識”、始終堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，切實把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來，把貫徹全國兩會精神與貫徹中央紀委三次全會精神貫通起來，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，以高質量發展的紀檢監察工作，確保黨中央重大決策部署貫徹落實到位。



楊曉渡強調，要堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，努力向融會貫通的高境界邁進，把學習成果轉化為推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的思路、辦法和舉措。要緊盯經濟社會發展重點任務強化政治監督，切實做到黨中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡，推動各地區各部門解決好各自領域內的“最後一公里”問題。要堅決破除形式主義、官僚主義，密切關注享樂主義、奢靡之風的隱形變異問題，以作風建設新成效為經濟社會發展保駕護航。要做實做細監督職責，用好用活“四種形態”，以日常監督、長期監督的實效確保公權力更好服務經濟社會發展。要深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，為經濟社會發展清淤、排阻、助力、護航。要從嚴從實加強紀檢監察隊伍建設，持續提高政治能力、業務能力和自我監督能力，打造忠誠乾淨擔當的紀檢監察鐵軍。



中央紀委副書記兼秘書長、國家監委副主任楊曉超傳達十三屆全國人大二次會議和全國政協十三屆二次會議精神，中央紀委國家監委駐委領導同志出席會議。機關省部級離退休老同志、離退休幹部代表、副部長級室主任、副部級巡視專員、副秘書長，各單位副局級以上幹部，派駐黨政機關紀檢監察組副局級以上幹部，在京中管企業、中管金融企業紀檢監察組、紀委（監察專員辦）副職以上幹部，京外中管企業、中管金融企業紀檢監察組、紀委（監察專員辦）負責同志參加會議。



（來源：中國紀檢監察報）