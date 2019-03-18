埃航“黑匣子”數據成功導出　埃方全力善後

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／法國民航安全調查分析局16日宣布成功導出埃塞俄比亞航空公司失事客機其中一只“黑匣子”存儲的數據，已經移交埃塞方面調查人員。



同一天，埃塞官員說將加快辨認遇難乘客的身份。



法國民航安全調查分析局聲明，已經成功導出駕駛艙語音記錄器內數據，17日將繼續解析另一只“黑匣子”、即飛行數據記錄器內數據。



這一機構在社交媒體“推特”上傳圖片，顯示駕駛艙語音記錄器外表有磕碰痕跡，但總體完好。



聲明說，這一機構沒有聽取語音記錄器的錄音。



一名聽過錄音的埃塞方面人士告訴路透社記者，失事客機飛行員起飛後不久向地面控制中心報告“控制問題”，希望獲得許可、以快速爬升至海拔4200米以上、即機場上空大約2000米。



這名消息人士說，客機隨後以“不同尋常的高速”飛行，爬升不久後飛行員緊急要求返航；客機最終從雷達屏幕中消失。



由於空難調查沒有結束，這名消息人士要求不公開姓名，但說客機的控制問題是促使飛行員操縱飛機爬升的原因。



埃塞航空一架波音737 MAX 8型客機10日原定從埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴飛往肯尼亞首都內羅畢，起飛大約6分鐘後失事，149名乘客和8名機組人員全部遇難。調查人員11日找到兩只“黑匣子”，隨後送往法國。



航空專家說，客機飛行高度低時，飛行員如果遭遇問題，通常選擇爬升，以爭取時間操縱客機，同時避免應對複雜地形。亞的斯亞貝巴周邊環山，北面是海拔大約3200米的恩托托山。



