《黨政領導幹部選拔任用工作條例》全文

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／近日，中共中央印發了修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》（以下簡稱《幹部任用條例》），並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真遵照執行。



通知指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央鮮明提出新時期好幹部標準，進一步強化黨組織領導和把關作用，完善選人用人制度機制，嚴把選人用人政治關、品行關、能力關、作風關、廉潔關，堅決匡正選人用人風氣，推動選人用人工作取得顯著成效、發生重大變化。為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，更好堅持和落實黨管幹部原則，黨中央對《幹部任用條例》進行了修訂。



通知強調，《幹部任用條例》是重要的黨內法規，是幹部選拔任用工作的基本遵循。2014年修訂頒布的《幹部任用條例》，發揮了十分重要的作用。這次修訂的《幹部任用條例》，堅持和加強黨的全面領導，堅持把政治標準放在首位，堅持精准科學選人用人，堅持將從嚴要求貫穿始終，吸收黨的十八大以來我們黨選人用人工作中探索形成的實踐成果，銜接近年來出台的相關新政策新法規，回應幹部工作中出現的一些新情況新問題，進一步推進幹部選拔任用工作制度化、規範化、科學化，對於提高選人用人質量，建設忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍，為新時代中國特色社會主義事業順利發展提供堅強組織保證，具有重要意義。



通知要求，各級黨委（黨組）要認真學習宣傳、嚴格貫徹執行《幹部任用條例》，切實做到嚴格按原則辦事、按制度辦事、按程序辦事，全面履行選人用人主體責任。要落實黨管幹部原則，切實加強黨組織領導和把關作用，確保選人用人工作的正確方向。要突出政治標準，提拔重用樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”、全面貫徹執行黨的理論和路線方針政策的幹部。要堅持事業為上，拓寬用人視野，激勵擔當作為，大力選拔敢於負責、勇於擔當、善於作為、實績突出的幹部。要落實從嚴要求，加強審核把關，強化紀律監督，堅決整治選人用人上的不正之風。要完善相關配套制度，圍繞建立健全幹部素質培養、知事識人、選拔任用、從嚴管理、正向激勵體系，推動形成系統完備、科學規範、有效管用、簡便易行的選人用人制度機制。要切實加強貫徹執行情況的監督檢查，嚴格責任追究，進一步提升《幹部任用條例》的權威性和執行力。各地區各部門在執行《幹部任用條例》中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。



《黨政領導幹部選拔任用工作條例》全文如下。