黎安友指華府對柯OK　柯回應只是個人意見

柯文哲與美國知名漢學家黎安友（左一）會面。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月18日電／無黨籍台北市長柯文哲率團訪美，昨日先與哥倫比亞大學教授、知名漢學家黎安友（Andrew James Nathan）會面。黎安友表示，華府對柯文哲的立場與觀點好奇，如果雙方充分彼此理解，美國應該會覺得柯成為2020大選候選人的資格是OK的。對此，柯表示，OK只是黎安友個人意見，但美方好奇是一定的，因為在歷史上很少有外科醫師變成政治人物。



黎安友（1943年4月3日生），美國漢學家，哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任。生於紐約，1963年獲哈佛大學政治學學士，1965年獲東亞地區研究碩士，1971年獲政治學博士。黎的研究專長是：中國政治、中國近代史、比較政治學。



黎安友與柯文哲見面後，會後受訪時被問到華府對柯文哲的看法？黎安友表示，他認為華府對柯很好奇，柯文哲也對華府好奇，雙方最後會達成共識，華府可能會認為柯文哲是一個OK的台灣“總統”候選人。對於黎安友的評價，柯文哲表示，OK只是黎安友的意見。



柯文哲表示，他查過美國歷史，從來沒有醫生當過美國總統。不過，在亞洲馬來西亞前首相馬哈蒂是醫生，日本首相也有醫生出任過。但對傳統政界來說，醫生當政治人物，美方還是會很好奇。針對黎安友受訪的內容，柯文哲是否會覺得吃下定心丸？柯說“take it easy”，放輕鬆一點，平常心就好了。



至於兩岸一家親論述部分，柯文哲表示，黎安友提到目前台灣跟大陸之間還是有隔閡，如果將來大陸更民主化，是不是有更多機會可以讓雙方做什麼樣的交流，我說那是當然的；老實講，台灣跟大陸現在有些障礙或是不一樣，這點大家看法都一樣。

