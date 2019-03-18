沖繩萬人集會　要求美軍基地“快搬走”

美軍沖繩基地（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／日本大約1萬人16日在沖繩縣首府那霸市集會，要求日本中央政府和美國政府徹底放棄駐日美軍普天間基地“縣內搬遷”方案，將這處基地徹底遷離沖繩縣。



日美兩國1996年商定，把普天間基地在沖繩縣內換個新址，從宜野灣市搬遷到名護市邊野古，即所謂縣內搬遷方案。沖繩縣民眾反對這處美軍基地繼續留在本縣，沖繩縣政府因而多次狀告日本中央政府。



沖繩縣民眾抱怨，本縣面積僅占日本國土的0.6%，卻承擔超過70%的駐日美軍基地，多年飽受駐日美軍犯罪、墜機及高空墜物、噪音等問題困擾。



在被視為反美軍基地運動接班人的沖繩縣知事玉城丹尼推動下，沖繩縣2月24日圍繞縣內搬遷方案舉行全縣公投，大約72%的沖繩縣選民投票反對縣內搬遷。公投雖然不具備法律約束力，但“再次清晰傳遞沖繩縣民眾的心聲”，對日本首相安倍晉三內閣構成壓力。



日本媒體本月10日發布的民意調查顯示，安倍內閣所獲支持率為43.3%，比上月初下降2.3個百分點。一些分析人士認為，安倍支持率下跌緣於沖繩。



日本共同社報道，去年12月起，日本中央政府不顧沖繩民眾反對，啟動基地搬遷所需的填海造陸工程，向邊野古海域投入沙土。沖繩公投結果發布後，日本中央政府沒有叫停施工，邊野古地區海床加固和填海造陸作業仍繼續。



在日本《朝日新聞》2月底一項民調中，80%的調查對象認為安倍內閣應該尊重沖繩公投結果。



活動組織者介紹，沖繩縣大約1萬人16日在一家公園集會，現場通過一項決議，要求日美兩國政府同意將普天間基地徹底遷出沖繩縣。決議說，日本中央政府“不顧民意強行推進（邊野古地區）施工，令人完全無法容忍，真是可恥”。



在日本首都東京，超過1000人在安倍首相府門前舉行集會，就普天間基地縣內搬遷方案表達抗議。一家民間團體的領袖許山甚四郎（音譯）在集會現場說：“這不僅是沖繩的事，也是日本全國民眾的事。”



日本中央政府先前多次強調，要想確保日美同盟不受損害，普天間基地在沖繩縣內搬遷是“唯一的解決辦法”。



（來源：新華網）