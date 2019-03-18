熬夜成了家常便飯　“報復性熬夜”在報復什麼

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／華僑大學的張羽，每天凌晨兩三點都會在微博立一個flag，“明天再熬夜就把手剁了”“明天再熬夜我就永遠見不到白敬亭”，可到了第二天，她依舊會在凌晨時分，在微博上發下不熬夜的誓，然後繼續看綜藝。



湖南農業大學的王韵，曾經建立了一個名為“12點睡覺”的微信群，倡導“在夜裡12點前睡覺”，並在朋友圈發了群二維碼，一天之內有二十幾個人加入了群。最初二十幾個人都能在群裡打下“12點睡覺卡”，可漸漸地，有些人不再打卡，有些人乾脆退出了群聊，3周後，群裡再也沒有人發言。



就讀於廣州中醫藥大學的小霞，常像個老中醫一樣在同學聚會上給大家科普熬夜的危害，可當同學們問她幾點睡時，她總是不好意思地笑笑，眼睛瞟向別處，“不瞞你說，我也熬夜。”



當代年輕人身邊，總是潛伏著無數個張羽、王韵、小霞，他們深知熬夜的危害，甚至常用各種方式激勵自己不熬夜，可當夜幕降臨時，他們又總是將罪惡的小手伸向手機、遙控器、鼠標、鍵盤……



因為要完成工作和學習任務而不得不晚睡的行為被稱為“被迫式熬夜“，已經習慣了晚睡的行為被稱作“習慣式熬夜”，這些明知熬夜危害、在夜裡也沒要緊事做卻依舊熬夜的年輕人也不甘落後，為自己貼上了“報復性熬夜”的標簽。



那麼，報復性熬夜的年輕人，到底在報復什麼？



鄒德寶是一名剛入職場不久的新人，他記得在大學時，自己從來不熬夜。“我到期末都不熬，舍友叫我活神仙。”可到春節回家，當母親驚嘆他臉上出現的黑眼圈時，他才忽然意識到，進入職場不到一年裡，他已經睡得越來越晚。



“工作真的太忙了，到晚上才有時間打一會兒遊戲。”