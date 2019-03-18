美國年輕人心理健康狀況惡化　或因文化潮流

中評社北京3月18日電／美國心理學會一項最新研究顯示，過去10多年間，美國年輕人心理健康狀況惡化。與2005年時相比，在2017年自述過去一年裡有過重性抑鬱症狀的青少年人數增長近52%。



研究人員分析美國“全國藥物使用和健康調查”數據得出上述結論。“全國藥物使用和健康調查”始自1971年，是美國關於12歲以上人群藥物使用和飲酒行為、心理健康和其他健康相關因素的一項長期調查。研究人員此次分析數據涉及2005年至2017年間超過20萬青少年以及2008年至2017年間大約40萬18歲以上成年人的答覆。



研究顯示，自述在過去一年裡有過重性抑鬱症狀的青少年人數2005年時為8.7%，到2017年時增至13.2%；18歲至25歲年輕人中，自述在過去一年裡有過重性抑鬱症狀的比例從2009年的8.1%增至2017年的13.2%。另外，2008年至2017年間，自述過去30天出現過嚴重心理困擾的年輕人比例從7.7%增至13.1%；同期產生過自殺念頭或與之相關想法的年輕人比例從7%增至10.3%。



相關研究報告由最新一期《變態心理學雜誌》刊載。報告主要作者、州立聖迭戈大學心理學教授瓊·特文格說：“與21世紀00年代中相比，到了21世紀10年代晚期，越來越多青少年和年輕人經受著嚴重心理壓力、重性抑鬱或自殺念頭的困擾，更多人試圖自殺。在26歲及以上人群中，這些趨勢不存在或微弱存在。這表明情緒失調並非所有年齡層的問題。”她認為，文化潮流對這一現象的出現有著較大影響。



（來源：新華網）