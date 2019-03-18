“清新福建”亮相第23屆香港國際影視展

專場活動現場 中評社香港3月18日電（記者 金裕超）3月18日上午，由中共福建省委宣傳部、福建省電影局主辦的“福建館”專場推介活動在香港會展中心隆重舉辦。香港中聯辦副主任陳冬，中共福建省委常委、秘書長、宣傳部部長梁建勇，福建省委宣傳部副部長、福建省電影局局長陳立華，香港中聯辦宣文部副部長羅江、福建省委辦公廳副主任施宇輝等領導，全國政協常委吳良好、香港電影制片家協會主席洪祖星、香港銀都機構董事長兼總經理陳一奇、台灣電影製作發展協會理事長吳高雄、香港著名導演冼杞然、香港貿易發展局助理總裁梁國浩等嘉賓，以及20多家福建省龍頭電影企業代表約100多人參加了專場推介活動，多個閩港台三地電影合作項目進行現場簽約，20多個福建電影項目在展會上精彩“亮相”。



在專場活動現場，陳冬、梁建勇、陳立華、羅江、吳良好、梁國浩等領導和嘉賓共同啟動開館水晶球。隨後，在出席領導和全場來賓的共同見證下，閩港台三地深度合作的6個重要電影項目先後簽訂。包括：福建省電影局與香港貿易發展局簽訂影視戰略合作協議，與香港銀都機構有限公司簽訂電影項目及人才交流合作備忘錄，與台灣電影製作發展協會簽訂閩台電影合作備忘錄；福建平潭綜合實驗區管委會與紐約中國電影基金會、荔園集團、香港孔氏傳播事業公司簽訂影視產業發展合作備忘錄；福建省電影發行放映公司與香港衡穀文化產業集團、香港原動力影業簽約閩港合拍電影《中環風雲》；乾坤星宇（福建）傳媒公司與香港阿里影業簽約福建題材電影《少林1562》。



隨後舉辦的福建電影項目專場推介發布會上，專程從福建前來參加香港影視展活動的近20名電影製作人、導演、編劇，對自己帶來的20多個福建電影項目，在推介發布會上一一進行了精彩的推介。這些項目題材多樣、類型不一，但各自亮點都很突出，包括國家重點支持的京劇電影《大鬧天宮》，重大革命歷史、典型人物題材電影《古田軍號》《縣委書記谷文昌》《樵夫廖俊波》，動作驚險電影《中環風雲》《冰風暴》《利刃破冰》，福建傳統文化電影《海門深處》《會唱歌的石頭》，愛國華僑抗戰及茶文化電影《天涯芬芳》，功夫動作電影《少林1562》，名著改編電影《紅樓夢》，勵志電影《偉大的願望》、體育題材電影《絕地扣殺》，傳奇電影《裸礁傳奇》《我的師傅》，兩岸親情電影《媽祖回家》，動畫功夫喜劇電影《功夫雞》，援藏電影《太陽和月亮》，中塞合作跨國親情電影《逃離貝爾格萊德》等等，吸引了許多現場觀眾。多個項目在推介後，各方通過洽商達成了合作意向。



清新福建、魅力八閩。近年來，福建省立足優秀傳統文化資源，融合新時代文化自信，著力推動福建電影創作生產，講好福建故事，傳播好福建聲音，電影產業發展態勢向好。目前全省有影院305家、銀幕1730塊，2018年全省票房突破20億元，位居全國第十位；年農村公益電影放映18萬場次，助力鄉村振興成效明顯。2019年，新組建的福建省電影局將重點打造以《古田軍號》《大鬧天宮》《少林1562》《中環風雲》為代表的20部精品電影，為堅持高質量發展，奮力推進新時代新福建建設作出積極貢獻。

