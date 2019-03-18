韓國瑜看補選：民進黨離人民越來越遙遠

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）3月16日“立委”補選，中國國民黨在四個席次只拿到一席。中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天上午出席台郡科技和發廠區動土典禮受訪表示，民進黨府院黨集全部力量打台南謝龍介一個人，卻戰成55波；民進黨用盡吃奶力氣才在深綠選區贏了3%。輸贏很難評論或評估，但是民進黨離人民已經越來越遙遠。



韓國瑜表示，民進黨贏了兩個席次，但輸了選票；國民黨輸了席次，但是贏了選票。所以這次選舉底誰贏誰敗咧？輸贏很難評論或評估。



台灣四個縣市3月16日“立委”補選，民進黨守住新北、台南兩個深綠票倉兩席，國民黨只贏彰化1席，金門則由脫離國民黨的無黨籍陳玉珍當選，尤其是選前韓國瑜力挺的三重鄭世維和台南謝龍介最後都敗北。媒體上午詢問韓國瑜的看法。



韓國瑜說，謝龍介一個人，就像小時候讀書轉到一所新學校，30個同學過來打你一個，我們稱之為“克難飯”，謝龍介就是被“克難飯”的。“總統府”、“行政院”、中央黨部、台南市政府全部打他一個人，這麼艱難的情況下，沒有任何資源，選票幾乎拉近了55波，而且是在深綠的地區，到底誰輸誰贏，我的看法是不一定。



韓國瑜認為，自己的看法是民進黨離人民已經越來越遙遠，在他自己深綠的的選票區，用盡吃奶的力氣，整個府院黨一起動員，結果才贏了3%，到底誰贏誰輸？我的看法就是如此。