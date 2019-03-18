“正國會”蔡旺詮：賴登記初選新系要換政治利益

民進黨前台南市黨部主委、正國會成員蔡旺詮。（中評社資料照） 中評社台北3月18日電（記者 趙家麟）民進黨前台南市黨部主委、黨內挺英的“正國會”成員蔡旺詮18日上午接受中評社訪問表示，前“行政院長”賴清德登記2020年大選民進黨內初選，是一場派系戰換取政治利益的手段。



長期一路力挺蔡英文的蔡旺詮、目前正積極備戰爭取參選“立委”，他表示，賴今天向民進黨中央黨部登記參選、挑戰蔡英文，外界可能感到意外，但對熟悉黨內派系生態的人來說，並不意外；新潮流系本來就善用選舉來取得最大政治利益，從來沒有缺席過任何重要的選舉。



“登記並不一定參選到底！”蔡旺詮表示，賴辦理登記的下一步會有黨內協調，才有機會和蔡英文協調；協調不成，才有可能會參選到底。



由於新潮流系“立委”段宜康曾在今年1月底接受廣播專訪時還說，賴清德不可能出來參選2020，今日則改口期待良性競爭。蔡旺詮表示，段先前所言，如今看來，彷彿成了“煙霧彈”，有派系謀略算計的味道。



蔡旺詮認為，賴登記參選，他並不意外，也認為賴目前也只有這一條路可走。賴現在扮演新潮流系的火車頭的角色，自己辦理黨內登記投入大選，可以有效拉抬全台新系搶占“立委”的部署；目前，黨內基層對新系不滿，賴的舉動也能夠適時讓鞏固新系的政治能量。



但蔡旺詮指出，賴清德雖然在台南“立委”補選一役輔選有功，但不要忘了，陳水扁最後的號召、呼籲，才是最大功臣。如果沒有黨內派系團結一致挺郭，民進黨很難保住台南這一席“立委”。



他說，賴能否以輔選“立委”的功勞直接挑戰2020大位？是否會衝擊黨內團結？這些都還有待觀察，大選正式登場之前，先從黨內派系競爭的角度看，賴清德登記民進黨內2020初選，是一場派系戰換取政治利的手段。