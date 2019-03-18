紐約被問選2020？柯談太陽故事堅持理想

柯文哲與現場學生大合照。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月18日電／無黨籍台北市長柯文哲訪美第二天，在美國時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，吸引約四百名留學生參與，包括大陸、港、台留學生都有，問題五花八門。針對是否參選2020的議題，他說，很多人都在問他要不要選“總統”，自己則是想到一個笑話，有天有個爸爸傍晚的時候帶著兒子去海邊，對著太陽說“下去、下去”，結果太陽真下去了，兒子就拍手說好棒喔，“再做一次”。



柯文哲表示，自己最近的心得就是永遠都不要幻想，你可以在一天、兩天、三天，又或是一年、兩年改變這個世界，就像歐洲國家在發展上的秘訣就是有長期的策略，這才是一個文明國家的做法，並以荷蘭自行車為例，提到荷蘭自行車發展了要40年。



柯文哲強調，政策可以改變，但價值不能改變，如果不是急著一、兩年改變社會，那麼知道大方向是什麼，剩下的就是繼續做，所以要有耐心，“be patient”、“keep going”。



柯文哲說，自己現在就很像那個爸爸，實際上不管是2014、2018、一日雙塔都是很困難的事情，不是每次都會成功，也不是每次都會創造奇蹟，自己每天都在現實和理想中做掙扎，也常常告訴自己，在現實、理想中，還是堅持理想，只做必要妥協就好了。

實際上，儘管有學生力挺柯文哲選“總統”，現場也有學生手持抗議海報，抗議柯文哲“兩岸一家親”、“女性化妝上街說”等言論。