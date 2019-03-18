外媒：“一帶一路”不是陷阱而是“餡餅”

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／最近，意大利表示出加入共建“一帶一路”的意願，引發世界關注。“一帶一路”倡議提出6年來，已經成為當今世界規模最大的合作平台，也是最受歡迎的公共產品。迄今，已經有123個國家和29個國際組織同中方簽署了共建“一帶一路”合作文件，明確投出了支持票和信任票。越來越多的人開始意識到，“一帶一路”決不是什麼“債務陷阱”，而是惠民的“餡餅”；決不是什麼“地緣政治工具”，而是共同發展的機遇。



近日，意大利總理孔特明確表示，加入“一帶一路”對意大利而言是“我們國家的一個機遇”，是戰略選擇。意大利參與“一帶一路”並不意味著將被迫做任何事情，而是得以參與此項目並開展對話。據英國路透社報道，孔特透露，他計劃於4月訪問中國，參加第二屆“一帶一路”高峰論壇。



事實上，3月以來，隨著意大利官員透露意大利計劃與中國在本月簽署共建“一帶一路”的諒解備忘錄，各方輿論不斷發酵。《金融時報》文章對此評論道，意大利已準備好登上“一帶一路”這趟列車，成為第一個正式支持這項中國全球倡議的七國集團國家。



意大利《晚郵報》刊文表示，意大利將從參與共建“一帶一路”中獲得重要回報，意大利的經濟增長和社會穩定將從中受益，“希望我們不要錯失‘一帶一路’這輛快車帶來的絕佳機會”。意大利經濟和財政部部長喬瓦尼特裡亞接受媒體採訪時也表示：“‘一帶一路’是一趟意大利不容錯過的火車。”



《亞洲時報》網站刊發《馬可·波羅再次回到中國》的評論文章稱，在意大利看來，中國“一帶一路”倡議是關乎其國家利益的問題，它將帶來雙贏。意大利一家出口信貸機構的董事長貝良米諾昆迭裡曾在《中國觀察報》撰文稱，中國“一帶一路”倡議為意大利提供了廣泛的商業合作機會。“一帶一路”還將推動消費品的需求，從而為意大利的出口消費品帶來新的機遇。這點也得到了意大利農協的數據支持。意大利農民協會的最新報告顯示，2018年，“意大利製造”的農產品對華出口創下新高，達到4.5億歐元，過去10年間增長了260%。

