蓋洛普民調：中國全球領導力再度超越美國

中評社北京3月18日電／美國著名民調機構蓋洛普（Gallup）最新民意調查報告顯示，全球民眾對中國全球領導力的支持率為34%，美國為31%，這是中國全球領導力繼2008年國際金融危機爆發以來再度超越美國。



這項針對中國、美國、俄羅斯和德國全球領導力的民意調查在全球134個國家和地區進行。報告還顯示，在歐洲、亞洲和非洲，認可中國作為世界領導者的比率均超過美國。中國在非洲的認可度最高，為53%。



眾所周知，受美國次貸危機的拖累，2008年全球陷入了最嚴重的金融危機的泥淖。那年，憑借近30年改革開放和腳踏實地的勤勞奮鬥，中國成為當年挽救全球經濟、推動世界經濟增長的強勁動力。這一年，蓋洛普的民調首次證實，中國的全球影響力超越了美國。



如今，十年彈指一揮間。在中國當年的助力下，世界經濟逐漸走出了危機泥淖，開始出現了緩慢但還算穩定的增長趨勢。然而，一些西方發達國家長期以來並不能正視並解決其國內社會財富的合理分配，導致貧富分化加劇、債台高築、國內民粹主義情緒高漲。



在美國，出現了一個頻繁退圈、只顧“美國優先”的政府；在歐洲，英國退歐演變不知該如何收場並引發社會的分裂，“黃馬甲運動”燃燒了法國，也蔓延到其他一些歐洲國家；在北非和中東地區，因貧窮以及美歐導演的“顔色革命”，內亂與戰爭致使流離失所的人們不惜徒步穿越高溫下的沙漠，將命運托付給波濤起伏的地中海上飄搖的小船……



