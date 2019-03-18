王炳忠：蔡賴將競相抗陸愈走愈獨　兩岸不妙

新黨發言人王炳忠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）此次“立委”補選民進黨打出反中、仇中牌，成功鞏固深綠基本盤選票，2020大選是否也會以此為走向？新黨發言人王炳忠向中評社表示，民進黨會愈來愈走向“台獨”，且比賽深綠，尤其現在前“行政院長”賴清德要加入民進黨初選，蔡英文要保住連任，那就要比賽了，蔡不僅要跟國民黨比，綠營所謂愛台灣被定義為對抗大陸，那蔡也要跟賴比賽對抗大陸，而賴靠攏陳水扁就是要訴諸“台獨”牌，整個情況對兩岸關係並不樂觀。



今天是太陽花學運攻占“立法院”五周年，新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆上午帶領黨員，手持掃帚和太陽花在“立法院”前高喊“終結敵對，全面開放”、“捍衛生存，退回掃帚”等口號。



王炳忠會後接受中評社訪問，對於民進黨2020大選是否會繼續打反中、仇中牌一事表示，這是綠營肯定強打的一張牌，只會愈來愈走向“台獨”，愈來愈比賽深綠。



王炳忠說，而國民黨現在把所有希望投注在高雄市長韓國瑜一個人身上，韓再怎麼厲害，是充滿人格魅力的先鋒，但將軍後面要有糧草，團隊的配合作戰，國民黨用經濟牌對抗民進黨“台獨”牌，但民進黨利用台灣人歷史造成的因素，對大陸有恐懼，對統一有迷思，國民黨閃躲不談，譬如九二共識，要面對一個中國追求統一的問題，國民黨過去能不碰就不碰，但不代表民進黨不會攻你。



王炳忠強調，尤其國民黨去年選舉大贏，民進黨為了求生，當然更攻你這一點，可惜的是，到今天看不到國民黨有論述，去化解台灣人要發財同時要接受九二共識的恐懼，很多人還以為接受九二共識代表台灣要被併吞，這部分國民黨沒法去化解的話，未來不樂觀。

