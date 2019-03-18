外媒：中國為高水平的對外開放保駕護航

中國商人和外國投資者商討投資和貿易（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／十三屆全國人大二次會議3月15日表決通過了《中華人民共和國外商投資法》，這部法律將於2020年1月1日起施行。外國媒體高度關注外商投資法，認為外商投資法增強了外國投資者信心和中國市場對外資的吸引力，彰顯了中國進一步擴大對外開放的決心和積極努力。



不少外媒報道談及“外資三法”，即中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法，認同其為中國擴大對外開放、積極利用外資作出的巨大貢獻。有關報道紛紛指出，在總結“外資三法”實施經驗基礎上，外商投資法將為中國積極有效利用外資、推動新一輪高水平對外開放提供更加有力的法治保障。



烏拉圭《臉孔與面具》雜誌的文章寫道，改革開放以來，中國通過“外資三法”建立了外商投資法律體系，為對外開放和積極利用外資提供了有效保障，更加重視維護公平競爭的市場環境。



古巴拉美通訊社報道指出：“外商投資法將為在中國的外國投資者提供保障，幫助他們平等獲得中國政府的有力支持。中國將採取有效措施維護經濟穩定增長，並將營造良好的營商環境以提升投資者信心。”



俄羅斯金磚電視台報道稱，外商投資法讓外商投資更加透明，並為外國投資者提供更加有效的法律支持，同時優化外資使用。



阿聯酋《宣言報》刊文表示，中國改革開放40多年來，在經濟發展上取得了巨大成就。“進一步擴大開放的中國正在積極推進對外貿易和投資。中國在外貿方面的迅速發展，越來越多地促進了國際貿易市場的繁榮，為世界貿易的穩定增長作出貢獻。”



加納通訊社發表《中國外商投資法掀開對外開放新篇章》的長篇報道稱，該法律將進一步放寬市場准入，促進外國投資者的長期經營，展示了中國在國際舞台上參與競爭的充分信心。展望未來，該法律將為外國投資者提供與時俱進的法律保護，並使中國吸引越來越多的跨國企業。



埃及《金字塔報》報道說：“今年是新中國成立70周年，中國正處於發展的重要時期，將繼續著力發展經濟、擴大開放。中國為外商投資立法，將持續為外國投資者的合法權益提供保障。”

