【CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】 加州最安全城市 洛杉磯排名倒數第一 http://www.CRNTT.com 2019-03-18 12:03:24



加州居民最在意涉及個人財產的犯罪。網絡圖片 由房地產信息網站SafeWise做出的一份調查報告列出了加州最安全的50個城市,洛杉磯市很不幸地敬陪末座,排列倒數第一。



據KNBC新聞網報道,由房地產信息網站SafeWise公布的這份城市安全排行榜的評比基礎中,各個城市的暴力犯罪率以及涉及個人財產的犯罪率是其中最重要的兩大因素。南加州的千橡樹市(Thousand Oaks)雖然發生過導致12人死亡的大型槍擊 案以及2018年的大面積野火,但仍然出現在加州最安全城市排行榜的前列名次,而洛杉磯市則是排名倒數第一。



在加州最安全城市的排行榜上,名列前茅的城市包括:聖拉蒙穀(San Ramon Valley)的丹維爾市(Danville),其暴力犯罪率為0.035%,洛杉磯市的暴力犯罪率高達0.761%。



對暴力犯罪和涉及個人財產犯罪的定義來自於聯邦調查局在2017年公布的全國犯罪數據庫,包括:侵害和攻擊他人、搶劫、謀殺、車輛盜竊、車輛搶劫,等等。



The top ten safest cities in California include Danville, Irvine, Rancho Santa Margarita, Yorba Linda, Murrieta, San Ramon, Rancho Palos Verdes, Folsom, Laguna Niguel and Aliso Viejo.



除了丹維爾市名列第一之外,其他最安全的城市依次為:爾灣市、Rancho Santa Margarita、約巴林達市(Yorba Linda)、Murrieta、聖拉蒙市(San Ramon)、Rancho Palos Verdes、Folsom、Laguna Niguel以及Aliso Viejo。其他未被列入排行榜的城市是因為其犯罪數據不完整,或者還沒有將其城市的犯罪數據輸入數據庫。



這份排行榜值得注意三點:第一,加州最安全城市當中,60%在南加州;第二,加州居民最關心最在意的是涉及個人財產的犯罪;第三,加州的暴力犯罪率略高於全美平均數據。(來源:僑報網)

CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】