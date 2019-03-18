韓國瑜：讓台灣更美好　民進黨別用恐嚇論

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天上午出席台郡科技和發廠區動土典禮，媒體聯訪詢問韓國瑜4月訪美有一場2019美國矽谷論壇的演講票甫開賣即被秒殺的看法，韓國瑜表示，從這件事看出來海外華僑非常關心台灣，大家都有信心，這才是我們最大的資源，大家一起來努力，讓台灣更美好。同時韓國瑜也批評民進黨動不動就用恐嚇論及威脅論，他說自己是“信心論”，對自己的生活方式，自由民主非常有信心。



韓國瑜預計4月10至18日出訪美國，由於2019美國矽谷論壇將於4月16日舉辦，全球玉山科技協會“2019美國矽谷論壇”邀請人氣高漲的高雄市長韓國瑜擔任專題講者，分享“城市的活力－創造強有力的區域經濟”。媒體報道演講票於3月16日上午10時在灣區四個地點同時開賣，多個賣票點一大早就出現排隊人潮，數個賣票點的票在30分鐘內一掃而空。



媒體聯訪時提問“訪美演講的票秒殺耶！”來詢問韓國瑜對於海外華僑踴躍支持購票的看法。韓國瑜一開口就立刻說“謝謝！海外華僑都非常關心台灣，也非常關心高雄！”



韓國瑜接著表示“所以我要再說一遍，全台灣2300萬民眾要對自己的民主自由有信心，民進黨動不動用恐嚇論及威脅論，但我的想法不是如此，我是信心論，我們對自己的生活方式，自由民主非常有信心！”



韓又說“所以到海外替華僑演講，幾乎3000張票秒殺，代表什麼意義？民進黨不要動不動恐嚇台灣民眾。”



韓國瑜表示，大家都有信心，這才是我們最大的資源，看華僑買我們去演講的票這件事，就可以看的出來他們是多麼關心台灣的發展，所以大家一起來努力，讓台灣更美好。