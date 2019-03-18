故宮珍寶走進克里姆林宮

俄嘉賓在“繁盛的中國18世紀”故宮珍寶展開幕式上欣賞展品。（中國駐俄羅斯大使館供圖） 中評社北京3月18日電／3月15日，“繁盛的中國18世紀”故宮珍寶展在莫斯科克里姆林宮博物館正式對參觀者開放，來自中國北京故宮的百餘件珍寶向俄羅斯觀眾展示了中國清代的宮廷生活和政治生活場景。



此前一天，中國駐俄大使李輝、故宮博物院副院長紀天斌，俄羅斯副總理戈洛傑茨、總統國際文化合作事務顧問什維德科依、“天然氣工業”公司總裁米勒、外交部副部長莫爾古洛夫，以及美國、德國駐俄大使等約200人出席了展覽開幕式，克宮博物館館長加加林娜主持。



李輝在發言時指出，2019年是中俄建交70周年，雙方將舉辦一系列慶祝活動。中國故宮博物院在克里姆林宮博物館舉辦“繁盛的中國18世紀”故宮珍寶展，是迄今為止兩國合辦的最高水平的展覽，為慶祝兩國建交70周年書寫了濃墨重彩的一筆。故宮博物院和克宮博物館是兩國皇家博物館的代表，兩個博物館之間建立了高效、緊密的合作關係，定期互設展覽，共同探討博物館管理和建設領域的經驗。



紀天斌介紹了展覽基本情況。18世紀的中國正值清朝，此時的東方大地，國土遼闊，社會安定，經濟繁榮。這次故宮博物院帶來的116件（套）宮廷文物，展示了一個繁榮昌盛的18世紀東方盛世，同時真實地還原乾隆皇帝的一生，希望本次展覽能進一步增進俄羅斯民眾對東方文明的認知和了解。



戈洛傑茨高度評價俄中人文交流合作，認為俄中兩國在各層級、各領域合作機制完善，基礎牢固，規模空前，本次展覽將為俄羅斯民眾進一步了解中國文化提供有益平台，對深化俄中人文交流與合作意義重大。什維德科依肯定了展覽的特殊意義。他說，在兩國政府高度互信的背景下，成功合作舉辦本次高水平展覽，有利於進一步加強兩國之間的文化交流，促進民心相通。作為展覽的贊助方，俄“天然氣工業”公司總裁米勒對展覽的舉辦表示祝賀，並肯定兩國文化交流對增進兩國人民之間相互理解和進一步推動兩國經貿合作的重要意義。



作為中俄雙邊文化合作的重要活動，本次展覽主要以清朝乾隆皇帝在位期間的重要歷史事件為主線，向俄觀眾全方位介紹了乾隆皇帝的一生。100多件展品有龍袍、飾品、畫像、宮廷繪畫和書法作品、奏折，以及乾隆送給母親的壽禮、禦用器具、樂器、祭器等珍寶。據克里姆林宮博物館介紹，本次展覽將持續到5月30日。為配合展覽，克宮博物館還出版了畫册，並將舉辦多場明清時期歷史文化講座。