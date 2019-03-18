CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
補選藍丟3席因內鬥？王金平：誰在大內鬥？
http://www.CRNTT.com   2019-03-18 12:14:10


藍委王金平。（中評社　林谷隆攝）
　　中評社彰化3月18日電（記者　林谷隆）四席“立委”補選落幕，民進黨守下兩席，中國國民黨只贏得一席，連金門都沒拿下，有輿論認為這是因為藍營太陽內鬥所致。中國國民黨前“立法院長”王金平18日上午受訪聽到這句話，表情馬上變得嚴肅，先是反問“誰在大內鬥”，接著連說“誰有在大內鬥？”、“哪裡有什麼大內鬥！”

　　王金平18日上午出席彰化師範大學校務發展諮詢委員會議作以上表示。王曾經在彰化師範大學的前身“進德中學”任教，又是彰師大的名譽博士，所以每年都會受邀擔任彰師大校務發展諮詢委員。

　　因為會議不開放媒體採訪，王金平來到彰師大，立即被媒體堵訪。媒體追問，有輿論認為國民黨敗選，就是因為黨內大內鬥？

　　王金平除了不斷澄清沒有大內鬥，還強調“大家都是和和氣氣，團結一致，都是努力從事輔選工作，哪有什麼大內鬥！”

　　媒體追問，前台中市長胡志強說，國民黨要體會天氣在變，民意之變如流水，要好好檢討，颱風都來了，不要再想太陽的事，有8個太陽天氣也不太好。王金平回答，他不予置評。

　　對於國民黨在“立委”補選敗選，黨內會不會有相關檢討？王金平則說，這要請教吳主席，他也沒有資格去檢討什麼。

　　記者追問，國民黨主席吳敦義拋出國民黨啟動徵召模式，時間在初選後、提名前。王金平只說“我們尊重吳主席的做法”，態度相當低調。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：