陸天娜正式啟動2020美總統競選

陸天娜團隊發布視頻宣布正式啟動參選活動。（視頻截圖） 中評社北京3月18日電／在美國會民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）組建探索委員會2個月後，該委員會在社交媒體上發布視頻宣布，正式啟動陸天娜的2020年美國總統競選活動。



據美國哥倫比亞廣播公司（cbsnews）17日消息，當天陸天娜的探索委員會發布了一條題為《勇敢》的視頻，緊盯美國本屆政府政策。該視頻展示了2017年夏洛特維爾白人至上主義集會、阿片類藥物危機、美國全國步槍協會標誌、美國總統批評移民大篷車、否認氣候的存在變化等。陸天娜在視頻中表示，“勇敢不會讓人們互相攻擊。勇敢不會把錢投入生命。勇敢不會傳播仇恨、不會發布雲真理、不會建牆。只有恐懼才會做這些事情。”



視頻中，陸天娜提到自己的政策優先事項，包括所有人的醫療保健和通過“綠色新政”，以及應對氣候變化的聯邦立法。同時，她也試圖通過在金融危機中反對救助華爾街、減少美軍性侵犯罪的努力，以及公布她個人財務信息來區別於其他參選者。



今年1月16日，現年52歲的陸天娜（Kirsten Gillibrand）即正式宣布參加2020年美國總統大選。此前一天，陸天娜在接受脫口秀主持人採訪時確認，她組建了探索委員會，尋求競選2020年美國總統寶座。據悉，組建探索委員會是競選總統的第一步，它將允許潛在的參選人進行籌款等競選活動。此外，陸天娜當時已經在雇傭競選團隊、租用競選總部，並計劃於當周周末前往美國總統大選的兵家必爭之地愛荷華州。



陸天娜的議員生涯始於2006年，當時她贏下了一個本屬深紅的紐約州眾議員席位，並於2008年成功連任。當年，時任紐約州國會參議員的希拉里投身總統大選，陸天娜次年被州長戴維⋅帕特森任命為聯邦參議員，接替即將擔任美國國務卿的希拉里⋅克林頓。當時，她在國家政治層面上還是一個無名之輩。不過從那時起，她先後連任3次，並多次證明了自己強大的籌款能力。在13年的從政生涯中，她累積籌款5600萬美元。



據報道，陸天娜原名柯絲汀⋅基利勃朗特（Kirsten Gillibrand），陸天娜是其中文名。儘管陸天娜在全美範圍內知名度並不高，而且落後於一些高光的潛在參選人，不過她在紐約華人中知名度頗高。陸天娜大學時曾主修亞洲研究，通曉中文，早年曾留學北京。她也經常參與農曆新年慶祝等華裔社區的活動。



據悉，2020年民總統大選民主黨內的初選名單預計將相當擁擠。此前，前住建部長卡斯特羅已經宣布參選，參議員沃倫也已組建了探索委員會。前民主黨眾議員貝托⋅奧洛克也於本月14日上午宣布參選。前副總統拜登、參議員桑德斯、參議員賀錦麗、前紐約市長彭博等都被視為有力的競爭者。華裔楊安澤此前也宣布角逐2020總統大選民主黨提名。



（來源：海外網）