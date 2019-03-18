安倍支持自民黨候選者　疑似放棄大阪維新會

日本大阪府副知事西禎一元與日本首相安倍晉三（圖片來源：環球網） 中評社北京3月18日電／日本《現代日刊》雜誌3月17日報道稱，日本首相安倍晉三於14日與大阪副知事小西禎一元在官邸會面，以“一定要取得勝利”等言辭表示了支持的態度，而小西禎一元正是自民黨所擁立的知事選舉候選人。雖說自民黨總裁激勵自民黨候選人本應是理所當然的事情，但安倍此前與大阪維新會出身的大阪知事鬆井一郎頗為親密，考慮到大阪維新會，應該會因“W選舉”與自民黨產生隔閡。然而，與設想相反的是，安倍直接對自民黨候選者進行了激勵。



安倍已經不需要走下坡路的大阪維新會了嗎？還是說與自民黨候選人進行會面只是勉強之舉？日本時政新聞工作者鈴木哲夫如是評論道：“會面應該是不得已之舉。首要理由是，去年總裁選時，安倍首相從自民黨大阪府支部聯合會得到了支持。而且，推動聯合的公明黨也正式決定支持小西候選人。甚至，安倍應該也不想站在二階幹事長的對立面。畢竟，大加批判大阪維新會‘自大’的二階幹事長打算在‘W選舉’上全力競爭。要是安倍首相顧忌大阪維新會，則可能會造成與二階幹事長關係的惡化。各種因素作用下，安倍哪怕僅僅是為了做樣子也不得不表現出支持自民黨候選人的姿態。”



事到如今，安倍似乎也無法在所有事情上都偏袒大阪維新會。這從被上傳的懇談會視頻中可以看出，視頻中的安倍大加批判了一番大阪維新會。



“去年4月，安倍首相為了得到總裁選的支持而與大阪政界有了聯繫，並與府聯的相關人員進行了一次懇談會。視頻恐怕就是那時拍下的。畢竟視頻公開了出席者當時的樣子。懇談會上，安倍首相說道‘住民投票可不是可以反覆進行的東西’，痛斥了一番大阪維新會。”（政界相關人員）



《現代日刊》雜誌最後調侃稱，如今作為安倍盟友的鬆井知事恐怕要勃然大怒了吧？



（來源：環球網）