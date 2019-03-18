賴清德登記初選　強打獨立抗中牌挑戰蔡

賴清德在幕僚的陪同下辦理登記，民進黨黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉也在一旁觀看。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德上午前往民進黨中央完成參選登記，將挑戰尋求連任的蔡英文。民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉都現身接待，賴清德完成登記手續，繳交新台幣500萬元證金。他強調，台灣是個“主權獨立國家”，要繼續過自由民主的生活。他自認應該要有捍衛台灣承擔責任的勇氣，竭盡所能，凝聚社會支持力量，力挽狂瀾，



賴清德表示，他上午有致電“總統府”秘書長陳菊，請她轉告蔡英文。



賴清德今天打了綠色領帶，帶著微笑步入民進黨中央填表登記，神情愉悅。但其他人臉色凝重，羅文嘉雙手一下放前，一下放後面，看來有點不安，卓榮泰也一臉嚴肅。



賴清德在記者會上表示，經過謹慎思考，他自認更應該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，他將竭盡所能，凝聚社會支持力量，力挽狂瀾，天佑台灣。



他表示，去年九合一大選後，民進黨執政縣市由13個銳減為6個，為此，他率領“內閣”總辭，回到台南深入基層，並且投入“立委”輔選，雖然保住基本盤，但深刻感受，民進黨處境無比艱辛。加上日前，中國國家主席習近平對外提出“習五點”，強調九二共識就是一個中國原則，並無國民黨所稱的一中各表，面對中國步步進逼，台灣處境更加險峻，然而國民黨的因應之道，卻是競相提出和中國簽訂和平協議，西藏血淋淋的教訓就在眼前。



賴清德表示，台灣是個“主權獨立的國家”，要繼續過自由民主的生活，不做第二個香港和西藏，因此2020年“總統”與“立委”選舉至關重要，攸關台灣未來，但放眼2020年，民進黨的處境恐比2018年還險峻，基層非常焦慮，擔心“總統”大選輸掉，“立委”席次大幅減少，這樣台灣主權民主一定面臨空前挑戰。



他說，回想2016年，民進黨情勢一片大好，也有人向他勸進，但他堅定主張“成功不必在我”，守住價值遠比追求職位重要，因此當時全力支持黨主席蔡英文競選“總統”。

