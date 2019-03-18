有的人老了　有的人懶了

姚晨（中）上綜藝節目重扮郭芙蓉 中評社北京3月18日電／他們都老了吧，他們在哪裡呀？從前，看到熒屏上的經典劇組重逢，總是忍不住讓人感慨，拉不住時光的列車。可是這些年，綜藝節目“遊戲”少了，“重聚”多了，細數一下《我愛我家》《新白娘子傳奇》《康熙微服私訪記》《炊事班的故事》、83版《射雕英雄傳》……直到不久前熱播的電視劇《都挺好》亮相在浙江衛視《王牌對王牌》中，姚晨再扮“郭芙蓉”經典形象。當情懷也成了套路，究竟是我們老了，還是節目懶了？聽說思念是一種病，得治！



有的人老了



最近，電視劇《都挺好》正是大火的時候，劇組來到《王牌對王牌》做點宣傳，節目組打了兩張懷舊牌，一張是《武林外傳》，一張是《情深深雨濛濛》。《武林外傳》是因為主演姚晨，在節目里，她重新扮上了“郭芙蓉”，和“老白”沙溢唱起了熟悉的《武林外傳》主題曲《俠客行》，觀眾感慨著13年過去了。另一位演員高鑫當年在《情深深雨濛濛》中扮演了爾豪，他發福的身材讓人感慨“時間是把殺豬刀”。



這些年，重逢總是在不斷上演。如讓人印象深刻的87版《紅樓夢》，曾舉辦過25年聚首、30年聚首，在各種綜藝節目更是頻頻回首；《我愛我家》主創人員在2014年的電視節目《大戲看北京》中便實現了20周年聚首，隨後在2018年的浙江衛視綜藝節目《王牌對王牌》實現了人數最多的重聚，幾個月後，又在北京衛視2019年春晚做到了25周年的重聚……這些年，劇組經常重聚的除了“四大名著”改編劇，還有《渴望》《康熙微服私訪記》《炊事班的故事》《新白娘子傳奇》《武林外傳》……



重逢的還有港劇。《天龍八部》《鹿鼎記》《神雕俠侶》《霍元甲》……“天不怕地不怕，就怕港星講普通話”，以至於有人笑稱，港星一出來“回憶殺”變“殺回憶”。有的節目神通廣大，甚至還能讓《老友記》《越獄》等美劇演員重聚。隨著“重聚”越來越多，這樣的消費回憶似乎變成七分商業操作，三分真情懷舊，“經典電視劇重聚”似乎成為一個經久不衰販賣情懷的把戲。