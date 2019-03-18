賴拋震盪彈　羅智強析三國之亂、柯不妙

藍議員羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）針對前“行政院長”賴清德登記民進黨內2020初選，“總統府”前副秘書長、中國國民黨台北市議員羅智強接受中評社訪問分析，這是震撼彈，賴相較於蔡英文，執政包袱較輕、民調較高，若賴代表民進黨出線，對國民黨、無黨籍台北市長柯文哲來說都是威脅較大的對手。賴對綠營號召力更大，柯將會是第一個感到威脅，而國民黨次之，但若柯不出來，對國民黨會是一場硬仗。



羅智強認為，賴清德會吸到柯文哲更多票，賴的民調之所以較蔡英文高，主要是賴對綠營號召力更大，而柯選票來源約有4成是綠營、2成是藍營，因此民進黨若推出綠營歸隊效應更強的賴清德，對柯文哲會是第一個感到威脅的。“若柯文哲沒出來選2020，而民進黨又是賴清德出線，對國民黨來說，基本上會是一場硬仗。”



羅智強說，民進黨在下半年只剩基本教義路線、萬惡的共產黨可以打，無論是蔡英文或賴清德都是如此，但賴深獲獨派支持、擁戴，在選舉過程，甚至是執政，在兩岸關係的操作上可能較蔡激烈。



羅智強上午接受中評社專訪時表示，賴清德投入初選後，對蔡英文相當不利，因為民進黨是以全民調產出人選，而蔡英文在民調上有一定的劣勢，除非有什麼重大反轉。



羅智強說，這也可看到賴清德有深沉的一面，回想去年九合一選舉民進黨大敗後，賴堅辭“行政院長”，且賣力輔選台南市“立委”補選，就可以看出其實賴已經設定初選的戰略目標，所以才會很堅定做這件事，且看起來保密功夫也非常好，以迅雷不及掩耳的速度放出消息並領表參選。



羅智強指出，對國民黨來說，賴清德是更不容易對付的對手，原因在於賴清德雖曾任“行政院長”，但一般人都會把施政失敗主責任連結在蔡英文身上，賴的執政包袱相對較輕。賴的戰術靈活度向來都比蔡高，再加上民調較蔡高，因此若賴清德出線的話，對國民黨、柯文哲的2020都是威脅度比較大的對手。但賴民調雖贏過蔡，仍是處於低檔，因此局勢還有待觀察。



羅智強分析道，除了賴清德能更鞏固綠營基本盤外，國民黨有兩重隱憂，一是民進黨雖然還是低迷狀態，但從“立委”補選可看出是停損了，且民進黨整隊動作很快；二是賴雖然出面角逐黨內初選，難免引起一陣腥風血雨。但國民黨到目前為止還是內鬥格局，持續失血中，已經不在九合一選舉的高點了，因此得看國民黨整隊的速度有多快，若持續按照這種自我削弱方式，而民進黨又派相對較強的賴出來，那對國民黨會是更不利的局面。

