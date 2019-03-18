韓流退燒？王金平：新北台南得票率進步

王金平出席彰化師範大學校務發展諮詢委員會議。(中評社 林谷隆攝) 中評社彰化3月18日電（記者 林谷隆）316“立委”補選國民黨僅守住一席，有輿論稱這是高雄市長韓國瑜的“韓流”效應消退。中國國民黨前“立法院長”王金平18日受訪表示，不能以成敗論英雄，國民黨在這次選舉還是有相當進步，在台南、新北得票率都是進步，這當中韓流發揮很大作用，助長藍軍整個氣勢，所以要再接再厲，大家盡力而為就是。



王金平18日上午出席彰化師範大學校務發展諮詢委員會議。王曾經在彰化師範大學的前身“進德中學”任教，潤泰集團總裁尹衍樑就是當時王在進德中學的學生。後來王金平又獲得彰師大教育學院的名譽博士，所以每年都會受邀擔任彰師大校務發展諮詢委員，並擔任委員會召集人。



會前接受媒體堵訪，被問到韓國瑜在選戰中賣力輔選，但這次國民黨敗選，是否代表韓流退燒？



王金平表示，這不能以成敗論英雄，這次國民黨選舉還是有相當的進步。例如過去台南選舉結果，藍綠都相差很大，這次“立委”補選只縮小到剩下差3千多票，新北也是一樣，我們只輸了6千票左右而已。



王金平也說，對國民黨而言，我們的得票率是相當程度的成長，這就是進步的。這是基於大家的團結，二方面是候選人積極積極競選拜票，更重要是“韓流”發揮很大作用，助長藍軍整個聲勢，才能在這兩個艱困地區有相當的突破，所以再接再厲。



對於韓國瑜支持者將下來拱韓的力道，是否會減弱？



有意爭取國民黨2020大選提名的王金平回答，這都是個人解讀，我們給予尊重，因為換別人來解讀，可能結論又不一樣。不必太在意這個，大家盡力而為就是，所以他才會講“再接再厲”。