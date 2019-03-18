以專項巡視整改為契機做實脫貧監督職責

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／當前脫貧攻堅進入了攻城拔寨的衝刺期，多家中央紀委國家監委派駐紀檢監察組以專項巡視整改為契機，聚焦形式主義和官僚主義問題，深化扶貧領域腐敗和作風問題治理，做實做細脫貧監督職責。



3月8日，駐民政部紀檢監察組召開推進中央脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改落實動員部署會議，切實加強對民政部脫貧攻堅和專項巡視整改情況的監督。



針對中央巡視組反饋的意見，駐民政部紀檢監察組把整治形式主義、官僚主義作為切入口，聚焦“關係保”“人情保”“寧可漏保、不願錯保”“兜底不實”等突出問題，嚴肅查處基層幹部貪污侵占、虛報冒領、截留挪用、優親厚友等突出問題；督促有關單位對第二輪內部巡視發現與脫貧攻堅有關問題，逐條逐項抓好整改落實；依規依紀依法處置巡視期間移交的領導幹部問題線索和其他信訪件，嚴肅查處脫貧攻堅領域違紀違法案件。“對巡視移交的問題線索建立專門台賬，及時分類處置並向中央紀委國家監委報告。”駐民政部紀檢監察組有關負責同志表示，將以專項巡視整改為契機，做實做細監督職責。



“針對人員數字統計不夠準確問題，服務貿易司下一步將會同有關部門通過家政服務人員身份證號甄別，精准識別是否屬於建檔立卡貧困人口”……這是3月12日，商務扶貧專項巡視整改工作會上，商務部相關司局提出的具體整改措施。



2018年中央開展脫貧攻堅專項巡視後，駐商務部紀檢監察組主動協助商務部黨組開展商務扶貧領域專項巡視。巡視發現商務扶貧還存在工作效果不夠精准、工作落實不夠到位、工作內容不夠契合、工作作風不夠嚴實等4方面8個問題，提出3方面整改建議，強調對電商、產銷對接、家政以及定點扶貧等中央明確和交辦的4項規定動作要不折不扣堅決落實，對產業、邊貿、國際減貧扶貧等6項主動開展的自選動作要實事求是、量力而行。商務部黨組和22家所屬扶貧相關單位根據巡視指出問題制定64項整改措施，結合自查提出45項改進舉措。駐商務部紀檢監察組有關負責同志表示，紀檢監察組將結合整治形式主義和官僚主義問題，持續跟蹤督導商務扶貧工作，確保任務如期高質量完成。