藍委：賴比蔡強　國民黨應儘早敲定人選

藍委林奕華。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月18日電（記者 倪鴻祥）前“行政院長”賴清德今天上午表態角逐民進黨2020黨內初選，中國國民黨“立委”林奕華、費鴻泰都認為民進黨若是賴出線，國民黨會比較不好選。國民黨早一點擬定2020人選，並在政見上做好區隔，以拚經濟、兩岸和平對抗賴清德的統獨意識形態。



賴清德宣布投入2020大選民進黨內初選的消息傳進“立法院”後，藍營引發震撼，藍委紛紛表示看法。



林奕華表示，賴清德強力輔選台南民進黨籍郭國文時，她就預測如果郭國文過關，賴就會角逐2020大選，因為台南這一席大家不會把民進黨勝選的戰果算在蔡英文頭上，而會歸功於賴清德的輔選。蔡現在民調過低，賴人氣比蔡高，賴出來國民黨會選得比較辛苦。但賴意識形態過於強烈，現在大家都希望把意識形態放淡，希望候選人能夠真正幫台灣走出國際，兩岸和平，追求好的民生與經濟，所以國民黨仍有贏的希望。



林奕華指出，賴清德這麼政治掛帥，對未來選情不一定有利，只是國民黨會選得比較辛苦，所以希望國民黨別在初選這事內耗太久，會讓支持者的熱情消退。民進黨4月人選底定後就要開始打選戰，難道國民黨的人選要等到7、8月嗎？2020大選是全台性的選舉，如果只剩5個月時間打選戰，怎麼有足夠時間和民眾面對面提政見？怎會有充足時間和各界對話，所以希望黨中央好好冷靜思考2020相關佈局。

