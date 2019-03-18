賴清德參選　盧秀燕：國民黨要趕快派出強棒

中國國民黨籍台中市長盧秀燕。（照片：台中市政府提供） 中評社台中3月18日電／前“行政院長”賴清德宣布投入民進黨2020初選，挑戰尋求連任的蔡英文。中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，她跟賴過去是“立法院”同事，賴很有能力，有夢最美，參選2020一事她給予祝福。國民黨初選的機制要靈活一些，只要候選人實力強，不會在乎是什麼方式。



台中市長盧秀燕18日上午出席勤美之森開工典禮。會後接受媒體採訪，盧被問到賴清德參選一事。



盧秀燕表示，之前跟賴清德在“立法院”是同事，他也很有能力，有夢最美，所以對他的參選也表示恭喜。但這場大選關係著國家的正確發展，所以也希望選出好的國家領導人，台灣人才濟濟，大家紛紛表態，我們都給予祝福，相信一定會展開公平競爭，最重要是相信人民會選出最適合的國家領導人。



對於賴清德參選，國民黨的因應措施？盧秀燕也說，現在“總統”候選人很多，如何選出一個最適當的、能贏的，帶領我們往正確方向，啟動這個初選機制，而民進黨也開始展開，國民黨展開後，參選人選也會陸續浮上檯面，目前也看到都展開競選步伐，相信民眾會替國民黨選出最適當的候選人。



盧秀燕強調，國民黨如何選出最適當的候選人最重要，不要拘泥於形式，再來就是要能贏，所以這個初選的機制不妨靈活一些，只要候選人實力強，不會在乎是什麼方式。