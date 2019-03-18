張顯耀爭左楠“立委”提名　多位退將相挺

吳斯懷（左）與張顯耀（右）。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月18日電（記者 高易伸）陸委會前特任副主委、海基會前副董事長兼秘書長張顯耀上午在蓮潭會館宣布爭取國民黨2020左楠選區“立法委員”提名。誓師大會上，八百壯士理事長吳斯懷、安佳鈺、鍾家聲、王樂天等退役將領到場力挺，前“國大代表”趙幸男、今喜旅行社董事長江其興等人也到聲援。現場約600位鄉親揮舞旗幟力挺張顯耀。



張顯耀表示，很多基層反映藍軍2020一定要推最強人選，“立院”一定要找戰將。自己從政不變的特質在於“敢言、敢戰、敢承擔”，對於爭取這一席次他義無反顧。



現任左楠區“立委”為民進黨新潮流系劉世芳，藍營老將不分區“立委”黃昭順也有意爭取該區提名。在韓流吹拂下，高雄各選區藍營選將爭取意願濃厚，左楠選區藍大於綠，因此提名也異常熱絡。



張顯耀表示，四年前大環境對藍軍非常不利，選前3個月他臨危授命投入左楠區選戰，但沒人沒錢下拿到7萬多票（38%），（民進黨劉世芳獲10.2萬票，得票率52%）。他表示，為回應4年前鄉親的支持與承諾，他要“這裡跌倒、這裡爬起”。



張顯耀說，3月16日的“立委”補選結果有三個啟示，首先是國民黨絕無分裂本錢，且要空前團結；其次台南市謝龍介、新北市鄭世維的參選時間太短，面對2020大選，國民黨一定要在好時間推出好人選；第三、2020大選“總統”“立委”同一天投票，國民黨一定要結合“中華民國”所有民意對抗民進黨。

