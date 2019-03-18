賴清德帶頭衝　新系搶台南“立委”席次

剛當選台南“立委”的郭國文，表態挺賴清德。（中評社） 中評社台南3月18日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德登記參選民進黨2020年大選初選，甫當選台南“立委”補選的郭國文受訪時搶先表態挺賴，“站在人情義理上，我會支持賴清德。”18日起，民進黨內同步進行大選及“立委”提名登記作業，賴帶頭向前衝，新潮流在地方積極搶攻“立委”部署，也備受關注，賴的根據地台南，6席“立委”中，新系已對其中5席躍躍欲試。



賴完成登記投入大選，競爭派系認為要同步拉抬、鞏固新潮流攻占“立委”的部署；以台南為例，下屆台南有六個“立委”選區 ，目前有五個選區都極可能有賴系色彩鮮明的新系人馬競逐，包括：



第一選區由賴拔擢的前“農委會副主委”李退之妻郭貞慧出馬。第二選區剛由賴操盤勝選的前“勞動部次長”郭國文當選。第三選區，長期跟隨賴的“內政部”政次陳宗彥是熱門人選；第四選區的熱門人選是新系中常委、台南市議員林宜瑾。第五選區是賴嫡系的現任“立委”林俊憲。只有第六選，新系是否會挑戰現任海派“立委”王定宇，還待觀察。



郭國文原為台南市議員，蔡英文2016年當選後，郭辭市議員出任“勞動部”政務次長，被視為是賴系部署中央的先遣人員，林全“內閣”下台後，郭辭官返回台南輔選黃偉哲，同時為自己接棒黃的“立委”補選，最後由賴操盤輔選，在驚濤駭浪中險勝。



賴清德前年辭台南市長、接任“行政院長”時，還有前台南市府前民政局長陳宗彥、前台南市議員李退之進入“內閣”，陳出任“內政部”政務次長、“農委會副主委”。李現已辭官返鄉，由李妻郭貞慧可能出戰第一選區“立委”；陳宗彥目前仍是“內政部”政次，但也是台南第三選區“立委”熱門人選。



賴清德操盤輔選台南“立委”補選，讓黨提名人郭國文以超越對手謝龍介不到3%的差距險勝。賴清德以卸任“閣揆”身分，選前3周天天站上街頭拜票，最後以“剩一口氣”打出危機牌，保住民進黨最綠鐵票區的一席“立委”。



郭國文16日當選後，賴清德陪同郭站上當選的晚會，17日也陪同郭的車隊謝票；18日由郭自行謝票，賴則北上到中央黨部辦理登記投入黨內初選。郭上午在麻豆謝票受訪表示，他非常感謝蔡英文率領團隊輔選，但看到賴清德此次不計毀譽的幫他輔選，“這次能當選，最大功臣要感謝賴前院長”。賴宣布投入大選初選，“我會支持”、“這是做人根本。”