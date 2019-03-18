全國人大代表紛紛建議加大未成年人網游監管

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／全國人大代表紛紛建議：加大未成年人網游監管並盡快立法



在互聯網不斷滲透的信息化浪潮下，網民首次觸網年齡明顯提前，加強未成年人網絡保護成為社會共識。近年來，青少年沉迷手機遊戲荒廢學業、未成年人利用大人的手機充值玩遊戲等事件頻出。如何建立起更有效的監管機制防止青少年沉迷網游，在近日召開的全國兩會上，代表委員們紛紛“支招”。



根據CNNIC（中國互聯網絡信息中心）統計數據顯示，中國青少年網絡遊戲用戶規模大致呈逐年增長趨勢，根據最新一次（2015年12月）發布的青少年網游數據顯示，中國青少年網絡遊戲用戶規模達1.91億人，占青少年網民的66.5%。



全國人大代表魯曼經過調研發現，目前一些遊戲設置的防沉迷措施存在漏洞，她建議採用人臉識別等生物識別技術，從技術上為青少年玩遊戲設置相應的規範。



青少年沉迷遊戲的極端行為引發廣泛關注，這些新聞讓魯曼非常痛心，她注意到，很多沉迷遊戲的青少年，不僅出現厭學現象，還表現出人際交往中的各種問題，如不願意與人交流、解決問題簡單粗暴等。她經過調研發現，目前的防沉迷系統都是以實名註冊登錄為基礎，但絕大多數青少年玩家仍可通過借用親人信息、購買他人身份信息註冊和登錄遊戲，繞過防沉迷系統。她認為，要讓防沉迷系統和措施真正起作用，實行實人認證的註冊登錄勢在必行。



目前，生物識別技術已經廣泛應用，技術門檻和成本在逐漸降低，魯曼建議，可以強制將生物識別實人認證納入遊戲註冊登錄環節，建立防沉迷系統。各個遊戲防沉迷系統兼容，防沉迷信息共享，對青少年每天遊戲總時長進行限定，避免一人註冊登錄多個遊戲、多種遊戲、不同廠家的不同遊戲而超時玩網絡遊戲。



2019年3月1日，騰訊已經開始測試遊戲“兒童鎖”模式，啟動史上最嚴的遊戲防沉迷措施，即13周歲以下未成年人在首次登錄遊戲前被強制要求登記認證，只有在監護人授權完成“解鎖”後才能登錄，且仍遵循現行健康系統的遊戲時間限制。從此，孩子能不能玩遊戲，完全由家長說了算。