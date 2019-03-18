賴提特赦扁　藍委嗆：綠有種修法由全民檢驗

藍委曾銘宗。（中評社 倪鴻祥攝） 藍委曾銘宗接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月18日電（記者 倪鴻祥）前“行政院長”賴清德今天上午宣布參選2020黨內初選，並赴民進黨中央登記，同時提出特赦陳水扁的訴求，中國國民黨“立委”曾銘宗今天上午表示，賴意在拉攏獨派給蔡英文壓力，但依法現在不能特赦陳水扁，所以民進黨若有種就提出《特赦法》修正草案，讓“立法院”及全民一起檢驗有沒有這個共識。



賴清德今天宣布投入2020大選，中午赴民進黨中央登記黨內初選，經過黨內協調、初選政見會及民調之後，預計4月17日會確定人選。賴清德除了宣布投入大選外，還呼籲要特赦陳水扁，外界認為給蔡英文壓力。



曾銘宗上午受訪時表示，賴清德早就打算好要投入2020大選了，因為賴2016年9月當“行政院長”，今年年初辭職，可能賴看到蔡英文民調拉不上來，所以趕快切割，直到3月16日輔選台南“立委”補選民進黨勝選，賴輔選有功就宣布，所以整個脈絡清晰可見。



曾銘宗指出，賴清德提議要特赦陳水扁，意在拉攏獨派給蔡英文壓力，但目前《特赦法》規定，陳水扁涉貪瀆案還沒有完全審理定讞，無法特赦，所以目前特赦條件不成熟，如果現在就要特赦陳水扁，必需修改赦免法相關規定，蔡或許已有相關提案。所以建議民進黨，有種就趕快提出相關修正草案，看“立法院”或全民各界有沒有這個共識，相信目前社會沒有特赦陳水扁的共識，所以不信民進黨政府敢在這個時刻提出來。



曾銘宗表示，透過這次3月16日“立委”補選，民進黨深深以為操作恐中牌、兩岸統獨及炒作悲情特赦陳水扁會有票，所以主打選戰策略會繼續朝這方向拚2020，國民黨在選戰策略上可以提兩個主軸，一是全民拚經濟改善，改善低薪，二是改善兩岸關係，維持兩岸穩定，讓“中華民國”有更好的發展機會。