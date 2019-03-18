初選逼宮蔡？賴清德：君子之爭無危機

賴清德登記參選2020黨內初選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德中午到民進黨登記投入2020黨內初選，迎戰尋求連任的民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等黨內公職都在一旁陪同，臉色非常凝重。



對於參與初選是否逼宮蔡英文、分裂黨中央？賴清德表示，這是責任的承擔，民進黨是民主的政黨，經由民主的程序，進行一場超越派系的君子之爭，不會有團結的危機。



賴清德中午到黨中央登記初選。賴打著綠色領帶，致詞也打出“恐中牌”。



他受訪表示。今天早上有向特別向“總統府”秘書長陳菊“親愛的菊姊”報告，他要登記參選，陳菊知道台灣處境，也瞭解他的參選不是為了個人，而是基層的焦慮，如果“總統”大選輸了，“立委”席次又大幅減少，失去的不只是政權，台灣主權會遭遇空前的危機，他有責任要出來承擔。



賴清德強調，菊姐也希望這場初選是君子之爭，讓民主程序、讓民進黨可以更加團結，藉此機會凝聚支持者更多力量，“我早上也有請陳菊向蔡英文報告，他要參選的決定”。



至於何時決定要參選？賴清德表示，卸下“行政院長”職務後，回去台南看書，睡到自然醒，但在“立委”補選出現危機時，卓榮泰主席特別要求他，要站在第一線，也因為站在第一線，他很深入與基層接觸，知道基層的焦慮不斷累積，“最後兩天，才做了最後決定”，應該爭取機會，捍衛台灣的民主。



被問到初選挑戰蔡英文，自己哪邊做的比蔡好？賴清德說，後續對整個台灣的治國藍圖，他會好好跟大家報告。