巴黎市長候選人走訪美麗城　與華人代表座談

中評社北京3月18日電／據《歐洲時報》報道，當地時間3月16日中午，法國國民議會議員，國民議會文化教育委員會副主席布赫納澤勒（Pierre－Yves Bournazel）走訪了巴黎美麗城街區，與該街區亞裔社團華人代表座談。



據報道，布赫納澤勒於3月11日，剛剛宣布正式參加2020年的巴黎市長競選。



16日當天，布赫納澤勒在法國美麗成聯合商會會長姜金玉，巴黎大區歐洲和國際事務委員蔡聯華等人的陪同下，走訪考察了美麗城街區的多家華人商戶，餐館，了解街區發展現狀，聽取民眾反映。



作為法國中右翼“UDI”陣營“Agir et Indépendants”的國民議會議員，布赫納澤勒主張摒棄黨派之爭，切實從維護巴黎這座城市的實際需要出發，謀求新的發展。



布赫納澤勒表示，其組建的競選巴黎市長參選團隊，將從整個巴黎市範圍內，不同族裔，不同階層中來挑選團隊人選。他強調自己非常關注巴黎這個城市的多元化發展，認為亞裔族群是巴黎這座城市多元化發展的不可或缺的組成部分，亞裔對巴黎市社區發展作出了貢獻，也反映出了這座城市的精髓。



布赫納澤勒表示，其競選團隊願意與包括亞裔在內各個族裔一起，為巴黎市的未來規劃，多元發展共同努力，這就是其此行與亞裔社團人士座談的意義所在。



布赫納澤勒向法國美麗城聯合商會會長姜金玉贈送了新書“巴黎再現——首都的未來”。



對於亞裔華人關心的治安問題，布赫納澤勒表示，積極支持創建一支巴黎市政警察隊伍。未來，希望通過加強市政警察的自行車和徒步巡邏，來保障和維護巴黎各個街區的治安環境。