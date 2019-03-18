美國華人股票賬戶遭黑客攻擊　損失上萬美元

圖片來源網絡 中評社北京3月18日電／據美國《世界日報》報道，隨著科技的發達，許多人通過電腦或手機，直接在線上股票交易平台購買和出售股票。不過日前有華人發現自己帳戶遭到黑客攻擊，股票被變賣，損失的股票市值超過萬元。



華人王先生一直使用一款手機軟件交易股票，就在上個月，他發現帳戶內的所有股票遭到轉移，受款銀行也被更改成其他人的銀行帳號，幸好轉帳需要時間，他立即將假銀行帳號删除，保住裡面的資金。



不過另一名華人黃先生就沒有這麼幸運，黃先生去年在該平台開戶，並分別在6月和8月間買了不同公司的股票，想說等到上漲到一定幅度再賣出，不料上個禮拜卻發現帳戶內的股票早已遭到變賣，錢全數被轉出，目前還在等待客服人員回應。



華裔林女士也有類似的遭遇，她說，要登入該手機軟件賬戶必須要通過兩段式加密驗證，黑客應該很難入侵，不明白賬戶為何會遭竊。



對此，警方呼籲民眾最好每天登入帳戶檢查，養成良好的使用習慣。一旦發現交易帳戶內的資金遭到轉移，應盡快報警並凍結帳戶，減少損失。



記者也嘗試聯絡客服人員，唯至截稿前未獲回應。



據悉，林女士使用的軟件屬於一家初創的股票經紀公司，提供免交易費的股票交易平台，吸引了不少新手投資客，並以18至35歲的客戶為大宗。



（中國僑網）