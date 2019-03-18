紐約市半程馬拉松賽開跑　華人跑團踴躍參賽

中評社北京3月18日電／據美國《世界日報》報道，當地時間3月17日，2019年紐約市半程馬拉松（NYC Half Marathon）舉行，共有超過24000名來自全球各地的跑步愛好者參加，華人跑者也積極參賽，紛紛表示跑步能夠鍛煉身體和心志，也是社交的好方式。



本次比賽由紐約路跑者協會舉辦、美聯航贊助，今年已是第14屆，24659位參賽者的數量創下歷史最高紀錄，參賽者年齡最大的87歲、最小僅14歲。



今年的路線是從布魯克林展望公園出發，沿Flatbush大道經曼哈頓大橋到華埠，然後繞至下東城沿東河河岸的FDR快速路北上。



最終，來自衣索比亞名不見經傳的選手塔拉洪（Belay Tilahun），以1小時21分10秒奪得男子組冠軍，女子組冠軍為來自肯亞的捷普思科蓋（Joyciline Jepkosgei），用時1小時10分07秒。



華人跑步愛好者在多個華人跑步團體的組織下，也積極參加比賽。華人跑團“百駿”的參賽隊長施鈴玉本次成績是2小時11分46秒，已三次參加紐約市半馬的她表示，本次並不是自己的最好成績，她說：“我們跑團有20人參賽，我的責任是在整個跑程中鼓勵隊員，今天一路比較順利，隊員們都很開心。”



施鈴玉有四年的跑步經驗，她說，一開始跑步只是為了鍛煉身體，後來慢慢喜歡比賽的感覺，到現在享受跑步中的團隊合作，一起克服困難的感覺很好。