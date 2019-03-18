賴清德：期待2020與韓國瑜進行君子之爭

賴清德登記參選2020。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德中午前往民進黨中央登記參與2020初選。媒體詢問民進黨2020不好選，對手可能是中國國民黨高雄市長韓國瑜？賴清德指出，韓國瑜支持度非常高，“韓喜歡武俠小說，我也喜歡武俠小說”，韓是百年難得一見的政治奇才，在台灣可以得到這麼大支持。



賴清德也說，韓國瑜到台南助選說得沒錯，他們並沒有輸，期待未來有機會，在2020我們進行一場君子之爭，贏的人帶領台灣往前走。



至於最後若是蔡英文勝出，願意當副手？賴清德對此問題不正面回應。他說，民主程序輸的人，一定要支持贏的人，這才是君子之爭才是符合民主精神，他當然希望爭取民眾支持，打贏這場選戰，希望能夠帶領台灣往前走，“初選輸就支持蔡英文”。



若初選勝出會不會與“行政院副院長”陳其邁搭配“清邁配”，賴清德一樣不回答，他說，好，顯然大家都沒有問題了。



～民進黨中常會通過的2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單。