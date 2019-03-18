三棋子明赴美　唱衰修訂逃犯例

中評社北京3月18日電／前政務司司長陳方安生聯同“專業議政”立法會議員莫乃光、公民黨立法會議員郭榮鏗，明日將“應美國國家安全委員會邀請”，在美國國會本月底發表有關《香港政策法》的報告前，到華盛頓和紐約，向美國“反映”DQ參選人及修訂《逃犯條例》等事宜，有關唱衰香港的行為引起社會各界的憤慨。民間團體“政中香港人”昨日向三人發公開信，直斥他們配合美國“以香港作為棋子來牽制中國的策略”，“甘於做美國人的棋子”，置香港利益於不顧，令港人不齒。



香港反對派與外國勢力里應外合，在中美貿易談判期間頻頻赴美。最新一次行動，即是陳方安生與郭榮鏗、莫乃光明日到美國。郭榮鏗及莫乃光此前舉行記者會，聲稱此行將與白宮官員和參眾兩院議員會面，並稱美國國會本月底將發表有關《香港政策法》的報告，他們揚言會游說美國不要取消《香港政策法》，並會向美國“反映”DQ參選人及修訂《逃犯條例》等事宜。



“政中香港人”：甘冒大不韙



“政中香港人”昨日發表公開信批評赴美的三人，並強調︰“近期中美摩擦頻繁、美國即將提交《香港政策法》之際，赴美訪問十天。此次邀請，以香港作為棋子來牽制中國的策略非常明顯。而你們三人甘於做美國人的棋子，尤其是兩位現任立法會議員，甘冒天下之大不韙，確實令港人不齒。”



“政中香港人”指出，現時中美貿易戰戰況正酣，由美國總統特朗普擔任主席的美國國家安全委員會此時發出邀請，“各位身為香港的立法會議員和前特區高官，在接受邀請前，有否思考過美國人發出邀請動作背後動機是什麼？有何政治意圖？你們有否思考過，在此時刻接受這類邀請，會釋出予香港社會大眾一個什麼政治含意的信號？”



有見特朗普此前已表明“美國優先”，“政中香港人”認為美國並不會理會其他國家人民的利益，“在這種情況下，你們三人仍應邀訪美，期間還會拜會對中國（包括香港）充滿敵意的機構和政客。你們的意圖何在？香港的利益何在？”