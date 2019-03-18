台南藍軍嗆賴清德表態　是否宣布“台獨”

中國國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝。（中評社資料照） 中評社台南3月18日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德完成民進黨內初選登記。中國國民黨台南市議會黨團發出四點聲明，嗆賴是否會宣布“台獨”？是否會將台灣帶到戰爭邊緣？同時也呼籲國民黨中央要儘快、明確的推出最強棒“總統”人選，以及最強“立委”人選，勿破壞黨內團結。



國民黨團在台南“立委”補選前，發動千人“房衫軍”包圍市府，抗議前台南市長賴清德任內做出房屋稅連續暴漲3年且回溯15年的政策。地方藍軍認為，從去年1124市長市選舉，到今年0316台南“立委”補選，從頭到尾都是國民黨與賴清德對決。



針對賴清德操盤險勝台南“立委”後，立馬投入民進黨大選，國民黨團書記長蔡育輝代表黨團發表四點聲明：



第一，對於前台南市長、前任“行政院長”賴清德宣布角逐民進黨“總統”提名一事，站在台灣是“民主國家”，任何人只要符合法律條件，都可以從事任何公職的選舉，各政黨也都有權利推出各自最強的候選人，國民黨議會黨團予以祝福。



第二，賴清德提出當選後將特赦陳水扁的論述，目的無非是為選“總統”，爭取“台獨”及深綠的支持，至於選後會怎麼做？是個問號；賴清德也多次自稱是“務實的“台獨”工作者”，一旦他當了“國家”的領導人，他會否宣布獨立？是否會把台灣帶到戰爭的邊緣？這是令所有“國人”憂心的問題，他必須要說清楚講明白。



第三，我們要提醒“國人”注意的是賴清德是個什麼樣的人。他曾為了議長選舉結果不是他所支持的人，234天拒絕進入議會，完全藐視法律規定，視法治如無物。不論他是在台南市長或“行政院長”任內，他是最不顧民生疾苦的首長，他大幅調漲公有市場租金及房屋稅，尤其是房屋稅的調幅平均高達81%，還往前追溯15年，是六都裡唯一採取追溯者，讓市民負擔沈重，苦不堪言。“行政院長”任內宣稱薪水太少可跟老闆要、台灣平均薪資4萬8、還創造香蕉帶皮水煮沾醬油的養生方法，難怪他能榮膺網友封的“幹話王”封號。



台南市曾因登革熱防治不力，造成112位市民死亡，賴清德卻始終未曾向市民道歉，這些投機、玩弄法令及高傲、沒有慈悲心的人格特質，夠資格擔任“國家”領導人嗎？ 能夠讓廣大的台灣人民信任嗎？我們很擔心一旦賴清德當了“國家”領導人，會不會完全變成失控的火車，對台灣人民帶來毀滅。



第四，最後我們也要提醒國民黨中央黨部，要儘快且明確的推出“總統”人選，勿破壞黨內團結；對於各地“立委”選舉，也要推出最強棒來協助“總統”選舉的固票，勿像過去只要推派得出人就行，務必推出最強的“立委”人選，才能得到更多選民的支持。