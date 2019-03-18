韓國娛樂圈醜聞持續擴大　男星被曝賭博

車太鉉（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／韓國娛樂圈近日爆發的系列醜聞事件正在牽扯出越來越多的明星。



據韓聯社17日報道，韓國著名演員車太鉉和金俊浩被曝曾參與高爾夫球賭博。值得關注的是，這是警方在調查此前涉嫌偷拍散播性愛視頻的韓國藝人鄭俊英手機時，發現其群聊中出現的相關話題。



對此，車太鉉17日通過所屬經紀公司作出解釋。



車太鉉稱，他並未在國外賭球，而是在國內與友人一起打球時打賭，當時賭贏的錢已隨即全部退還。他還表示，雖是朋友之間因為好玩而打的賭，但自己感到非常羞愧，將退出所有正在參與的節目。



車太鉉曾因演出電影《我的野蠻女友》而廣為人知，前年再靠《與神同行》創下事業高峰。據《聯合早報》報道，他2004年開始每年捐1000萬至2000萬韓元到首爾大學兒童醫院，十多年來捐款超過1億韓元，螢光幕前給人憨厚好爸爸形象。



此次韓國娛樂圈的醜聞事件緣起自韓國頂尖組合BIGBANG成員李昇炫（藝名勝利）所經營的夜店因一次暴力傷人事件遭揭露長久以來存在暴力傷人、非法賭博、吸毒、行賄、賣淫、到偷拍並散播淫穢影片等非法行為。



此後，事件牽涉名人愈來愈多，包括韓國流行文化界頂級明星鄭俊英、龍俊亨等人。到目前為止，醜聞揭露仍未有“退燒”跡象。據韓聯社報道，韓國首爾地方警察廳18日表示，涉嫌非法拍攝和傳播不雅視頻的韓國藝人鄭俊英17日被警方再傳喚接受審訊。韓國警方考慮在近兩天內針對鄭俊英提請批捕。



香港01新聞網分析指出，這次事件的特殊之處在於醜聞衝擊的是韓國流行文化——“韓流”中極具影響力的人物。



韓流文化輸出是韓國的國策，韓國所有對外媒體，都有為介紹韓流開辟的欄目，即使是總統文在寅，亦不時在個人社交媒體上發布相關的消息，而如今如此醜聞正嚴重衝擊著韓國娛樂圈的聲譽。



“許多為人稱道的韓國影視劇中經常會以上流社會的陰暗面作為題材，而這往往是最受歡迎的主題之一。只是觀眾可能沒想到，發生在現實世界中的情節，比韓劇中描述的要‘精彩’更多。”報道說。



（來源：澎湃新聞）