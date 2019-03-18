扁系民調：賴清德選2020可壓倒韓、柯

民調顯示，2020大選，賴清德勝韓國瑜、柯文哲。（新台灣國策智庫提供） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）扁系“新台灣國策智庫”18日發布2020大選最新民調顯示，民進黨若派賴清德參選2020，皆可打贏中國國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫、高雄市長韓國瑜、不分區立委王金平，以及無黨籍台北市長柯文哲。



民調顯示，57.4%民眾不支持2020蔡英文競選連任。對於民進黨大選的支持度，賴清德與蔡英文相比，賴支持度50.9%、蔡29.2%。其中，民進黨支持者裡，支持賴清德有48.1%、支持蔡英文是43.1%。如果民進黨提名蔡英文競選連任，有31.9%支持賴清德擔任其副手人選。



民調指出，在國民黨方面，有43.8%的民眾支持朱立倫代表國民黨參選2020，33.8%支持王金平，6.1%支持吳敦義。當藍綠一對一對決時，如果民進黨派出蔡英文，蔡英文對吳敦義是：54.3%對29.5%；蔡英文對朱立倫是：37.9%對51.1%；蔡英文對王金平是：37.3%對49.0%。蔡英文對韓國瑜是：41.6%對50.2%。



有62.6%的民眾不支持韓國瑜參與2020大選。



如果民進黨候選人改成賴清德，對上吳敦義則是64.8%對22.7%；對上朱立倫則是46.6%對44.1%；對上韓國瑜則是48.6%對44.6%；對上王金平則是49.6%對36.7%。賴清德的民調勝過國民黨任何一位候選人。



民調再把柯文哲加入2020大選中，發現有40.8%支持柯文哲、34.0%支持蔡英文、16.1%支持吳敦義。如果是以柯、朱、蔡方面民調，則是有33.9%支持朱立倫、30.9%支持柯文哲、29.0%支持蔡英文。而在柯、蔡、王三人對決上，有36.4%支持柯文哲、28.1%支持蔡英文、26.9%支持王金平。柯領先朱、蔡、王。但是韓國瑜加入，柯、韓、蔡三人競爭，有35.4%支持韓國瑜、有30.6%支持蔡英文、有27.9%支持柯文哲，結果韓國瑜勝出。



如果民進黨換上賴清德，柯文哲也參與角逐，賴清德、柯文哲、吳敦義三人支持度分別是：41.8%、36.3%、14.1%。如果對手是賴清德、朱立倫、柯文哲，支持度分別為：36.1%、31.8%、27.9%。而賴清德與韓國瑜、柯文哲三人競選，支持度分別為：35.3%、34.7%、24.1%。賴清德取得勝選。



此次民調訪問時間在3月12日至13日止，對台澎金馬20縣市，年滿20歲民眾。有效樣本為1085人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3%之內。

