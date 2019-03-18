津巴布韋遭飓風＂伊代＂襲擊

飓風“伊代”登陸津巴布韋（圖片來源：ZWNEWS） 中評社北京3月18日電／近日，非洲國家津巴布韋遭遇超級飓風“伊代”襲擊，飓風帶來暴雨引發山洪，同時還帶來大規模泥石流和山體滑坡，致死亡人數持續攀升，目前已造成65人死亡。



據俄羅斯衛星通訊社報道，當地時間16日，津巴布韋信息部稱飓風“伊代”已造成至少24人死亡40人受傷，並有超100人失蹤。據當地媒體17日的最新報道，死亡人數已經攀升至65人，當地的搜救工作仍在繼續。洪水還導致津巴布韋首都哈拉雷大量路面受損，交通接連被切斷。



據半島電視台消息，飓風“伊代”於當地時間14日晚間率先登陸莫桑比克，之後轉向津巴布韋和馬拉維，引發山洪、泥石流和山體滑坡等一系列自然災害。據國際紅十字會的統計，目前有超100萬人正常生活受到影響。津巴布韋總統姆南加古瓦日前宣布受災地區進入災難狀態，並派出軍人和青年志願者幫助撤離被困民眾。



津巴布韋的許多民眾表示他們的房屋已被洪水淹沒，只能前往臨時避難所避災。此外，降水還致從首都城市前往山區的四座橋梁均遭到破壞，增加了救援難度。當地的搜救員薩科（Joshua Sacco）說：“有人困在裡面，但道路全被阻斷了，我們需要挖掘機或平地機來清理道路。”



報道稱，這是自2000年飓風“埃利納”過境後，該地區遭遇的第二次飓風災難。



（來源：海外網）