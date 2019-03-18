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印尼龍目島地震引發山體滑坡
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2019-03-18 15:18:58
中評社北京3月18日電／據美聯社報道，印尼當地官員介紹說，17日下午，印尼龍目島發生地震，造成該島北部的林賈尼火山發生山體滑坡，災害侵襲了位於這座山上的一個瀑布景點。印尼抗災署新聞發言人蘇托波當天發表聲明說，有2名馬來西亞遊客在事件中遇難，另有44人受傷。
去年一年龍目島曾發生多次地震，造成約500人死亡。
（來源：央視新聞客戶端）
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