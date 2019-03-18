東京奧運會進入倒計時　基本問題尚未解決

中評社北京3月18日電／日本《現代日刊》雜誌3月17日報道稱，2020年東京奧運會開幕進入500天倒計時，東京奧運籌組委員會選定福島核事故應對基地足球集訓中心“J－Village”作為奧運聖火傳遞的起點。奧運會贊助商的相關媒體著力強調“復興奧運”的理念，但卻遺漏了一個關鍵點，即至今尚未確定設置終點“聖火台”的地點。



負責設置聖火台的奧運組委會相關人員透露，舉行開幕式和閉幕式的場地分別設置在主會場的東京新國立競技場，比賽期間的場地設置在台場和有明之間架設的“夢之大橋”周邊。但是，先別說詳細設計，具體設置何處至今仍無着落。



據奧委會相關工作人員稱，“聖火台的點火場面在開幕式上起著重要作用。目前也在與綜合管理負責人兼狂言師的野村萬齋等人繼續商討中。另外，關於設置場所和設計問題，可能要向需要進行協調的各相關機構傳達要求，但目前尚未公布該信息。”



關於目前還在討論設置場所和設計一事，很擔心是否能趕得上奧運會開幕式的正式演出。恰巧，在高樓、橋梁上等連接鋼筋的“高力螺栓”不足。該部件恐怕在聖火台的修建中也是必不可少的。奧運會建築方面的相關人士稱，“通常1個半月的交貨期現在需要10個月”。那麼，在剩下的1年零4個月左右的時間內能順利地設計施工完畢嗎？



此外，1964年東京奧運在宮城縣石卷市租借的聖火台已確定新設地點。3月末歸還後，日本體育振興中心（JSC）與在舊國立競技場展示的24件紀念作品一起花費約1億日元（約602萬）進行修復。與此同時，花費約1200萬日元（72萬）重新修整燃燒裝置。據日本體育振興中心宣傳室稱，“新國立競技場竣工後，點火台將會設置在東大門入口處”。



（來源：環球網）