柯文哲臉書Po訪美筆記　大談台北政績

柯美哲抵美，隨即展開參訪的行程。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北3月18日電／被視為2020大選的熱門人選之一的無黨籍台北市長柯文哲於台北時間18日中午在臉書發表“出訪筆記之1：美國”大談台北市政績。他談到參訪南街海港（South Street Seaport），2012年被珊迪颶風嚴重摧毀，但透過公私協力合作，成功的活化了這個區域。反觀在台灣，因爲過去的政府失去人民的信任，讓BOT被汙名化，“我上任之後推動的BOT案，沒有一個上過晚上Call in節目”



台北市長柯文哲16日啟程到紐約，並在美國時間17日正式展開訪美行程。柯文哲在臉書發表一天的行程與收獲。他表示，他一早就和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）吃早餐，聊聊國際情勢，和這樣的重量級學者會談，當然要“多聽少說”。



柯文哲隨後前往911紀念公園參觀，向台灣籍罹難者獻花致意，接著聆聽南街海港重建及活化計劃導覽。



柯文哲也提到和紐約州Brian Kavanagh參議員、紐約市議員陳倩雯、紐約州牛毓琳眾議員等政要吃午餐，與他們分享了一些台北的市政成果，包括醫療與社福制度、如何重整BOT制度、公共住宅、捷運站建置電梯等市政建設。



談到參訪紐約市中心的MoMA（現代藝術博物館），柯文哲也考察了他們正在進行的擴建計劃。他說，我們的北美館開館超過35年了，最近也要開始進行二期擴建工程，MoMA的擴建計劃也給我們很多建設性的方向。



柯文哲臉書全文如下：



坐了14個小時的飛機，終於來到紐約，好險時差對外科醫師來說是家常便飯，適應很快，趁現在有空，先來跟大家報告一下今天都在做些什麼：



一大早，我跟哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）吃早餐，聊聊國際情勢。和這樣的重量級學者會談，當然要“多聽少說”，我們也請相關的幕僚保持聯繫，未來有機會可以跟他請益。



到了南街海港（South Street Seaport），也是一個令人驚艷的地方，這裡在2012年被珊迪颶風嚴重摧毀，但透過公私協力合作，成功的活化了這個區域。反觀在台灣，因為過去的政府失去人民的信任，讓BOT被汙名化，所以政府如何建立制度、重建人民信心，創造一個政府、企業、人民之間“三贏”的局面很重要，這也是我們努力在做的。（自從我們建立制度之後，我上任之後推動的BOT案，沒有一個上過晚上Call in節目）



緊接著，則是和紐約州Brian Kavanagh參議員、紐約市議員陳倩雯、紐約州牛毓琳眾議員等政要吃午餐，我跟他們分享了一些台北的市政成果，包括醫療與社福制度、如何重整BOT制度、公共住宅、捷運站建置電梯等市政建設，也邀請他們有空的時候一定要來台北走走，體驗在台北生活的美好與便利。



下午，我來到了紐約市中心的MoMA（現代藝術博物館）參觀，除了看到有名的梵谷畫作“星夜”之外，也考察了他們正在進行的擴建計劃。事實上，我們的北美館開館超過35年了，最近也要開始進行二期擴建工程，MoMA的擴建計劃也給我們很多建設性的方向。



晚上則是非常感謝大紐約地區僑界的接待，更要感謝很多從美國各地飛來紐約迎接的僑胞們，同時也誠摯感謝駐處同仁的辛苦協助，讓訪美行程安排更加順利。



其實不只是我，每一位台灣遊子出外打拼，旅居海外的僑胞都會給予溫暖，未來若有機會，也希望可以回饋他們。



好了，忙整天，這邊已經半夜，我該睡覺了，明天我們要啟程前往華府，繼續嗡嗡嗡，到時候見！