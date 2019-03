柯文哲澄清：黎安友未評論兩岸一家親

柯文哲和哥倫比亞大學教授黎安友早餐會。(照片:台北市政府提供) 中評社台北3月18日電/無黨籍台北市長柯文哲訪美第二天行程與哥倫比亞大學教授黎安友早餐會,會後黎受訪說,柯提出兩岸一家親的主張與台灣民眾有落差。對此,柯文哲向台灣媒體澄清表示,黎安友並沒有針對兩岸一家親作回答,教授是說目前台灣跟大陸之間還是有隔閡,對此大家看法都一樣。他的兩岸一家親是一種態度,就是“How are you?I show my friend needs to you.OK,that's all.”。



無黨籍台北市長柯文哲訪美第二天行程滿檔,於美國時間17日上午和哥倫比亞大學教授黎安友早餐會後,參訪911國家紀念博物館及獻花、參訪南街海港、與紐約地區政要餐敘、參訪現代藝術博物館(MoMA)。下午並與大紐約地區台灣留學生座談,晚間則出席大紐約地區僑界宴會。



柯文哲在參訪南街海港後,接受媒體聯訪,台北市政府發布新聞稿詳述柯的訪談內容。



被問早上跟黎安友教授,主要聊了些什麼?有沒有什麼斬獲?柯文哲回答說,其實50分鐘也沒有辦法講太多,Say hello就已經去掉幾分鐘了,對他來講最主要是,這些都是在美國的中國問題或台灣問題的重量級學者,所以有時候互相認識,留下一個通訊的後續可以聯絡。



媒體詢問,黎安友教授認為兩岸一家親的論述不是很成熟,有沒有建議在兩岸論述上要怎麼樣調整?



柯文哲回答說,其實黎安友並沒有針對兩岸一家親作回答,教授是說目前台灣跟大陸之間還是有隔閡,對此大家看法都一樣。



媒體追問,所以現在兩岸一家這個部分的話,是還不到那個時機?柯文哲表示,其實他從頭到尾態度一樣,兩岸一家親是一種態度,就是“How are you?I show my friend needs to you.OK,that's all.”



媒體詢問,黎安友教授有提到華府會對柯文哲非常好奇,甚至柯文哲這次華府行會不會有可能成為他們認可的“總統”候選人?



柯文哲表示,好奇是一定的,事實上在歷史上,很少有外科醫生變成政治人物的,他查過,美國總統從來沒有醫生當的,有一個醫生跳出來當政治人物,他們都會很好奇。



對於前“行政院長”賴清德登記民進黨初選怎麼看?柯文哲回答時說,我們能不能套用盛竹如的話?─讓我們繼續看下去。



媒體詢問,柯媽曾經說過,如果是賴清德出來選的話,就會希望柯文哲跟賴前院長拚到底?對此柯文哲說“啊,有嗎?什麼時候查一下?查一下、查一下”,因為他印象中柯媽並沒有跟他講過這句。



媒體提到,因為柯文哲過去跟陳水扁其實也蠻好,現在賴清德如果出來的話,現在他也有可能會爭取跟陳水扁結合?柯文哲表示,他的態度還是那句話,登記的時候有去登記,就是有選,登記的時候沒有去登記的話就是沒選,所以這麼緊張幹什麼呢?



柯文哲接著說,他發現所有人裡面,他反而是最輕鬆的



媒體詢問,在美國的學者一般認為美中接下來會進入一個所謂的新冷戰,台灣在中間要怎麼處理?以你的看法,台灣未來怎麼面對這樣的世界局勢?



柯文哲回答說,其實,要問他50年後他不敢講,其實未來15年,整個世界國際局勢大概是美中對抗的局勢,所以在這個基本的局勢之下,大家去思考怎麼處理。所以是這樣,美中對抗的國際局勢大概是已經定型了,大概不會改變,所以所有其他的國家面對這種局勢要怎麼去做調整“This is a good question”就大家開始思考吧,有時候你問他(學者),看他有什麼建議,他也是笑笑而已啊。



媒體詢問,如果柯文哲做為獨立參選人參選台灣“總統”,覺得自己比其他候選人優勢在哪裡?



柯文哲笑說,第一點喔,他如果回答這個問題,就好像他已經要選一樣。像台北市,上一個獨立的台北市長是高玉樹,大概50年來台北市也沒有一個獨立的市長。老實講,如果做為一個獨立的台北市長,他覺得他的執政包袱比較少,他可以按照實際的問題,提出一些比較實際的處理方法,而不要去考慮太多東西,沒有太多的負擔,這是他的優點。



媒體詢問,今天早上陸生問柯文哲如果是台灣地區領導人的時候有噓聲,柯當時回答說“怎麼不問我當中國領導人?”這個靈感哪裡來的?柯文哲笑說,“那是講笑話的”。



媒體追問,柯文哲當時有沒有覺得有點不舒服?柯文哲說,他是不會啦,因為對他(大陸留學生)來講,他(大陸留學生)是那個地方來的,他(大陸留學生)當然就是這樣講啊。