社評：分析恐襲根源　打破錯誤思維定勢

中評社北京3月19日電（評論員 喬新生）2019年3月15日新西蘭兩座清真寺發生槍擊事件，導致至少49人死亡，48人受傷，當地警方將這一事件稱之為精心策劃的恐怖襲擊。中國國家主席習近平就新西蘭“槍擊事件”向新西蘭總督致慰問電，中國國務院總理李克強向新西蘭總理致慰問電。這說明中國政府高度重視這一“槍擊事件”。



種種跡象表明，這是一個具有嚴重自閉症的犯罪嫌疑人出於意識形態和種族偏見而作出的瘋狂舉動，犯罪嫌疑人襲擊的目標非常明確，犯罪過程中進行現場直播，目的是要宣揚自己的政治理念和意識形態，手段極其惡劣，影響極其深遠。



互聯網絡出現之後，一些學者樂觀地認為，天下大同即將實現，因為互聯網絡無遠弗屆，人們可以借助於互聯網絡了解遠在天邊的任何信息，人們溝通將沒有任何障礙，人與人之間將沒有距離。現在看來，這樣的預測過於樂觀。互聯網絡雖然把世界各地的信息整合在一起呈現在人們的面前，可是互聯網絡產生了一個又一個信息的孤島，與此同時，互聯網絡加重了人們的偏見，人們可以通過互聯網絡盡情地發洩自己的不滿，互聯網絡不是讓人類更加團結和寬容反而讓人們變得更加分裂和極端。



犯罪嫌疑人之所以進行現場直播，不是因為他不知道自己行為的後果，恰恰相反，他是希望通過借助於互聯網絡讓世界各地的人們都意識到，他正在進行一場“正義的戰爭”。無論是他使用武器上面塗抹的各種政治符號還是他在互聯網上發布的宣言書，都充分說明這是一個對社會極端不滿的極端分子，他試圖通過犯罪活動來引起社會各界的關注。這是一個被文明世界所遺忘的心理變態者，同時也是一個被自己的理想衝昏頭腦的犯罪分子。



人類文明的發展正陷入前所未有的困頓階段，無論是在物質領域還是在精神領域貧富差距都在不斷擴大。當一些地區的人們為了生存而拼命掙扎的時候，另外一些地區的人們卻鋪張浪費盡情地揮霍世界的資源。當一些地區的人們虔誠的崇拜精神領袖的時候，另外一些地區人們卻毫無節制盡情狂歡。正是這個混亂而又分裂的社會讓一些人內心產生絕望，他們試圖通過犯罪表達自己的憤怒，讓人們了解到這個世界並不值得人們流連。



當西方一些學者強調寬容的時候，他們的內心深處隱藏著居高臨下的心態；當西方一些學者強調包容的時候，他們的思維定勢中認為自己是優越的民族。這個世界的荒誕之處就在於，一切文明的規則似乎都是有西方國家所塑造的，可是，西方國家的所作所讓人們充分意識到為了達到自己的目的可以隨時改變規則，西方國家可以壟斷話語權，並且把自己的意志強加於人。



這是一個極端外向型社會，每個人似乎都要表達自己內心的憤怒和不滿情緒，可是、每個人似乎都想要克制自己彬彬有禮。人類文明發展到今天這樣的地步，簡單地用虛偽無法表述。人類實際上已經被自己的文明成果所淹沒，以至於在許多問題上很難作出正確的判斷。人們生活在一個物欲橫流的社會，不可能不關注自己的生活處境，可是，人們內心深處的精神追求又會使得人們不要沉溺於生活的富足，而應該對歷史負責建設一個更加美好的社會。正是這種內心的焦慮和掙扎，使得一些人失去了平衡的心態，他們把自己內心深處的極端不滿轉化為實際行動，通過消滅其他族群來達到自己的心理平衡。這當然是一種反人類的性格，同時也是國際秩序所無法包容的犯罪行為。



信仰是人們與生俱來的推動力。如果人類沒有了信仰，那麼，人類就沒有發展的動力和方向。可是，信仰是人類最複雜的系統，它產生於物質世界，可是和人們所說的精神世界並不完全相同。如果說精神世界是不過是人們追求的結果，那麼信仰就是人類追求精神世界的原動力。當越來越多的人陷入自己的信仰不能自拔，以至於走向極端的時候，信仰就會變成非常可怕的東西。



早在多年前筆者就曾經指出，人們把宗教和信仰等同起來是不妥當的。宗教是一種固化了的信仰，而信仰則是一種動態的心理活動，是人類文明產生的最原始動力。宗教只不過是數百年乃至數千年制度化的信仰，當人們信仰會變成宗教之後，實際上就成了普遍的行為準則，不僅具有約束性，而且具有懲罰性。當人們強調宗教傳統或者宗教戒律的時候，實際上就是要把自己的信仰強加於人，就會出現宗教的衝突或者說宗教的戰爭。



當今社會一些人之所以對另一些人的宗教感到不滿，就是因為他們認為某些宗教可能會給人類帶來災難，一些信仰宗教的人群或者種族為了達到自己的目的有可能會採取極端的手段破壞社會秩序。當一些犯罪嫌疑人不是面對個體而是面對宗教信仰群體的時候，極端主義就會變成恐怖主義，犯罪嫌疑人就會把某些信仰某些宗教的種族或者人群是當作自己恐怖襲擊的對象，就會出現大規模的人道主義災難。正因為如此，必須把宗教和信仰區分開來，宗教是一種制度化的信仰，或者說宗教是一種特殊的行為規則，某些宗教組織或者宗教團體為了強化自己的控制能力，往往把宗教教義的只言片語變為神聖的法律，用來懲罰那些違反宗教戒律的人們。在法律之外形成的宗教規則或者直接把宗教規則變成法律規則，實際上是把人類文明發展初級階段的行為準則當成當今人類的行為準則，這是一種令人擔憂的現象。人們需要譴責的是宗教的原教旨主義，宗教原教旨主義者的最大問題就在於，為了說明自己行為的正當性，而把宗教教義的某些規範絕對化，變成損害他人利益的法律依據，從而使宗教教義成為犯罪分子的遮羞布。



宗教的最大特點就在於通過強化信仰來達到凝聚共識的目的，通過固化宗教教義來達到超凡脫俗的效果。宗教是建立在信仰基礎之上的，但是，不能把宗教和信仰混為一談。人們的信仰是多元化的，如何讓不同信仰的人們能夠和諧相處，這才是人類發展面臨的共同課題。



發生在新西蘭的槍擊事件實際上是犯罪嫌疑人獨自思考當今社會發展問題無法找到正確解決方案而採取的一種極端性措施。犯罪嫌疑人對於人類文明發展過程中出現的歷史事件無法釋懷，對於當今社會出現的犯罪問題無法原諒，因此，他試圖通過恐怖襲擊製造轟動效應讓高度重視犯罪嫌疑人所關心的問題。某種意義上來說，犯罪嫌疑人已經達到了自己的目的。



各國的政治家對於發生在新西蘭槍擊事件紛紛表態，這是政治家們應該做的事情。但是，歷史學家和社會學家不應該保持沉默。對人類文明發展中出現的歷史事件，歷史學家應當澄清事實的真相，並且宣傳正確的歷史發展觀。社會學家應當向人們描述客觀世界，號召人們客觀對待社會不公現象。經濟學家應該揭示出資本主義的本質，讓人們了解市場經濟條件下自由競爭的叢林法則。法學家應當行動起來，一方面制定更好的法律規則，確保恐怖襲擊事件不會發生，另一方面必須建立預防和教育機制，要求各國政府進行必要的心理疏導，從而讓那些思想苦悶的青年充分意識到世界雖然並不完美但至少有人願意傾聽。如果世界被割裂開來，有些人高高在上，而有些人走投無路；有些人衣冠楚楚，而有些人衣衫襤褸；有些人道貌岸然，有些人原形畢露，那麼，這個世界就會讓那些陷入精神泥潭的青年找不到出路。



可以肯定的是，發生在新西蘭清真寺的槍擊事件不是開始也不是結束，當某些宗教組織不斷地發出威脅的聲音影響其他群體日常生活的時候；當一個國家人口結構發生顯著的變化以至於某些族群認為自己的生存空間受到威脅的時候；當一些青年認為自己的利益受到損害需要奮起抗爭消滅他人的時候；當政府無法為那些思想苦悶的青年提供心理治療而是讓他們處於孤立無援狀態的時候，這個世界一定會爆發極端恐怖事件，每個人都可能會成為受害者。



人類最大的錯誤思維定勢就在於，把世界上發生的一切稱之為文明的衝突。文明是人類發展的形態，它無法窮盡人類的所有苦難。所謂文明的衝突，實際上就是割裂人類發展歷史，把人類原子化，拿著放大鏡，把人類之間的衝突稱之為文明的衝突。每個人都是世界，如果堅持以人為本，強調人民發展觀，那麼，就會充分意識到，只有尊重每個個體，才能實現人類的和諧發展。人們可以制定規則懲罰犯罪，但是，要想實現心靈的契合，還必須通過思想的交流，消除人類文明發展過程中所形成的偏見，讓宗教變得包容，讓信仰更加自由。